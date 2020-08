watchOS 7 beta dla smartwatchy Apple Watch jest już dostępny publicznie. Na nowe oprogramowanie trochę musieliśmy poczekać. Jeśli zastanawiacie się nad tym, jak zainstalować watchOS 7 beta, to jest to proste. W tym celu potrzebujecie tylko specjalny profil, który uzyskacie po zapisaniu się do testów.

watchOS 7 beta dla zegarków Apple Watch to poglądowe oprogramowanie, na którego publiczną dostępność producent kazał czekać nam najdłużej. Teraz udostępniono software i może go pobrać każdy zainteresowany użytkownik zgodnego smartwatcha. Zobaczmy więc, jak zainstalować betę. Nie jest to trudne.

Jak zainstalować w atchOS 7 beta na Apple Watch

Chcąc zainstalować watchOS 7 beta na zegarku Apple Watch należy pobrać specjalny profil na iPhone’a. Dostępny on jest na stronie programu pilotażowego (link), gdzie należy zapisać się do testów. Następnie profil ten instalujemy na telefonie. Aktualizacja zostanie później dostarczona na smartwatcha automatycznie.

W przypadku watchOS 7 beta trzeba jedną rzecz mieć na uwadze. Instalacja poglądowej wersji oprogramowania uniemożliwia cofnięcie się do tej stabilnej, co z pewnością warto mieć na uwadze. Testowy software może jeszcze mieć niedociągnięcia i błędy. Dlatego instalację bety warto rozważyć. Finalna wersja oprogramowania będzie dostępna na jesień. Zgodne smartwatche to Apple Watch series 3 i nowsze.

źródło: opracowanie własne