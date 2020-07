iOS 13.6 oraz iPadOS 13.6 są już dostępne. Apple udostępniło użytkownikom iPhone’ów i iPadów nowe aktualizacje. Jeśli zastanawiacie się nad tym, co nowego wnoszą, to lista nowości jest już znana. To pomniejsze uaktualnienia, ale i tak iPadOS oraz iOS 13.6 z pewnością warto zainstalować. Także z racji poprawek błędów.