watchOS 7 beta dla Apple Watch. Wkrótce ruszą publiczne testy

watchOS 7 beta obecnie dostępne jest dla użytkowników Apple Watch, którzy są deweloperami. W tym roku poglądowa wersja oprogramowania dla zegarków będzie dostępna publicznie. To oznacza, że testować watchOS 7 beta będzie mógł każdy właściciel Apple Watch. Co warto wiedzieć na ten temat już teraz?

watchOS 7 beta dla smartwatchy Apple Watch udostępniono 22 czerwca. Jak dobrze wiemy, do tej pory poglądowe wersje platformy dla zegarków z logo nadgryzionego jabłka nie były dostępne publicznie. W tym roku to ulegnie zmianie. Oprogramowanie będzie więc mógł zainstalować każdy chętny.

watchOS 7 beta będzie dostępne w ramach Apple Software Beta Program. Tam każdy chętny użytkownik iPhone’ów i innych iUrządzeń może zapisywać się do testów. W przypadku zegarków instalacja poglądowego oprogramowania będzie możliwa z użyciem specjalnego profilu, który publicznie zostanie udostępniony pierwszy raz. Pozwoli on na pobranie systemu drogą OTA.

Oczywiście, trzeba mieć na uwadze, że watchOS 7 beta to poglądowa wersja oprogramowania dla zegarków Apple Watch. Otrzymacie w ten sposób dostęp do nowych funkcji. Mogą jednak pojawić się błędy i problemy, które utrudnią korzystanie ze smartwatchy. Warto mieć to na uwadze. Spodziewamy się publicznej dostępności niedługo po wydaniu drugiej bety iOS 14. Dzień lub dwa później pewnie ruszy publiczny program pilotażowy.

watchOS 7 beta tylko dla trzech zegarków Apple Watch

Wiemy, że watchOS 7 beta będzie można instalować tylko na trzech modelach zegarków Apple Watch. Są to series 3, 4 i 5. Starsze nie będą obsługiwane. Finalnej wersji oprogramowania także nie dostaną. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na dostępność.



