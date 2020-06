iOS 14 beta zawiera liczne nowości i ma też ukryte funkcje oraz opcje, które z pewnością warto znać. Wybraliśmy dla was najciekawsze według nas triki i wskazówki, które usprawnią wam codzienną pracę z telefonami iPhone. Zobaczmy więc, co tak naprawdę skrywa system iOS 14 beta i z czego warto korzystać.

iOS 14 beta jest w stanie rozpoznawać dźwięki

To jedna z najciekawszych ukrytych nowości w iOS 14 beta. iPhone jest w stanie rozpoznawać różnego rodzaju dźwięki (które wybiera z listy użytkownik). W momencie ich wykrycia telefon wysyła powiadomienie na ekranie. Funkcję można skonfigurować udając się do sekcji Ustawienia, Dostępność i Rozpoznawanie dźwięku.

Zdjęcia w końcu pozwalają dodać podpisy

Zdjęcia w wersji na macOS umożliwiają dodawanie podpisów do fotek od dawna. Na iPhone’ach takiej możliwości nie było. Jednak wraz z iOS 14 beta to w końcu ulega zmianie. Chcąc wprowadzić tekst trzeba tylko wybrać zdjęcie i otworzyć je. Następnie przesunąć lekko palcem do góry. Po chwili pojawi się opcja Dodaj podpis.

Wskaźniki dostępu do mikrofonu i kamery

iOS 14 ma zwiększyć prywatność użytkowników i tutaj Apple dodało różne funkcje, które mają pomóc w osiągnięciu tego celu. Wśród nich jest monitorowanie dostępu do schowka przez aplikacje, co było niedawno nagłośnione za sprawą TikToka. Są także wskaźniki w postaci zielonej i pomarańczowej kropki. Pojawiają się w prawym górnym rogu. Pierwszy kolor wyświetla się w momencie, gdy dana aplikacja uzyskuje dostęp do kamery. Drugi odpowiada za mikrofon.

Widżety w stosie inteligentnym

iOS 14 beta wprowadza do ekranu początkowego iPhone’ów. To funkcja, na którą Apple kazało nam długo czekać. Tego typu elementy możemy umieszczać obok siebie i dostosowywać ich rozmiar. Jednak istnieje jeszcze coś takiego, jak stos inteligentny. W ten sposób można umieszczać kilka widżetów w jednym miejscu. Następnie można je przewijać, co jest bardzo praktyczne i pozwala zaoszczędzić miejsce.

Wyszukiwarka emoji

W iOS 14 beta Apple wprowadziło także wyszukiwarkę emoji. Na taką opcję również musieliśmy długo czekać. W ten sposób można znaleźć dowolną emotkę znacznie szybciej. Ta funkcja całkiem dobrze radzi sobie także w naszym języku. Chcąc z niej skorzytać trzeba tylko na klawiaturze emoji zacząć wpisywać szukaną nazwę w wyszukiwarce znajdującej się nad obrazkami.

źródło: opracowanie własne