iOS 14 i macOS 11 Big Sur to dwa nowe systemy Apple, które są już dostępne w wersji beta. Jeśli czekacie na ich finalne wydania, to już teraz możecie pobrać sobie nowe tapety. W sieci udostępniono oficjalne tła z iOS 14 i macOS Big Sur, które wyodrębniono z poglądowych edycji oprogramowania.

iOS 14 i macOS 11 Big Sur Apple zapowiedziało wczoraj w trakcie keynote otwierającego konferencję WWDC 2020. Znamy już najważniejsze nowości. Ponadto deweloperom udostępniono już bety systemów. W nich znajdują się także nowe tapety. Tła wyodrębniono i następnie upubliczniono. Dzięki temu może pobrać je każdy.

Tapety z iOS 14 i macOS 11 Big Sur

Jeśli nie chcecie instalować wersji beta iOS 14 lub macOS 11 Big Sur, co jest zrozumiałe, a chcecie sobie pobrać nowe tapety, to jest to możliwe. W oprogramowaniu dla iPhone’ów jest kilkanaście nowych teł. W przypadku systemu dla Maców kilka. Pierwszą paczkę znajdziecie pod tym adresem, a drugą tutaj.

Obecnie Apple udostępniło deweloperskie wersje beta iOS 14 i macOS 11 Big Sur. W przyszłym miesiącu rozpocznie się publiczny program pilotażowy i wtedy będą je mogli instalować chętni właściciele zgodnych urządzeń. Po raz pierwszy publicznie dostępna będzie także nowa wersja oprogramowania dla zegarków, czyli watchOS 7.

