watchOS 7 dla smartwatchy Apple Watch już pojawiał się w przeciekach. To duża aktualizacja oprogramowania zegarków z logo nadgryzionego jabłka. Wiemy, że wprowadzi nowe funkcje. Tuż przed WWDC 2020 doszło do wycieku i poznajemy część nowości. Zobaczmy więc, co nowego wniesie odświeżone oprogramowanie.

Plotki mówią o tym, że wśród nowości z watchOS 7 pojawi się nowy ekran domowy. Na razie nie wiemy, co dokładnie zmieniło Apple, ale źródło twierdzi, że będzie go można udostępniać poprzez link. Następnie mamy nowe funkcje odpowiedzialne za monitorowanie snu oraz mycia rąk. Ta druga czynność ma obecnie szczególnie duże znaczenie.

watchOS 7 dla Apple Watch wniesie więcej nowości

watchOS 7 to duża aktualizacja oprogramowania i prawda jest taka, że smartwatche Apple Watch wraz z nią otrzymają więcej nowych opcji. Wiemy, że w przygotowaniu jest funkcja odpowiedzialna za wykrywanie paniki. Plotki mówią także o specjalnym trybie dziecka. Więcej nowości poznamy już dziś w trakcie keynote otwierającego WWDC 2020.

Wraz z aktualizacją watchOS 7 zobaczymy także iOS 14 dla iPhone’ów i macOS 10.16 dla komputerów Mac. Nie zabraknie też iPadOS 14 i tvOS 14. Na nowe urządzenia raczej nie ma co liczyć. Apple w trakcie WWDC 2020 zamierza skupić się wokoło oprogramowania.

