iOS 14 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępni później w tym roku. Które z modeli telefonów ją dostaną? Mamy dobre wieści, bo iOS 14 otrzymają nawet smartfony iPhone 6s, 6s Plus oraz SE pierwszej generacji. Uaktualnienie zostanie udostępnione za darmo i nastąpi to jesienią 2020 roku.