iOS 14 wprowadzi tryb snu. Apple szykuje nowość dla iPhone’ów

iOS 14 jest już blisko, bo Apple zaprezentuje to uaktualnienie dla iPhone’ów za kilka dni. Tymczasem dowiadujemy się, że ma pojawić się tryb snu. Będzie to nowość i wiemy już, jak taka funkcja z iOS 14 ma działać. iPhone po jej włączeniu ściemni ekran blokady, a powiadomienia będą trafiać do historii.