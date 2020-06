Aktualizacja: iOS 14 umożliwi nagrywanie rozmów telefonicznych na iPhone’ach? Cóż wszystko wskazuje na to, że taka funkcja istnieje. Niestety, nowe informacje, które uzyskał serwis źródłowy, wskazują na to, że jest to rozwiązanie na wewnętrzne potrzeby Apple. To oznacza, że taka opcja publicznie nie zostanie udostępniona.

iOS 14 zostanie zaprezentowany w drugiej połowie miesiąca. Co ciekawe, Apple może wprowadzić funkcję, która umożliwi nagrywanie rozmów na iPhone’ach. To długo wyczekiwana funkcja, której bardzo brakuje. Co prawda, są pewne sposoby, które to umożliwiają i wśród nich jest sztuczka z Visual Voicemail.

Informacje na ten temat uzyskał jeden z chińskiej serwisów. Poniżej widzicie zrzut ekranowy mający rzekomo pochodzić z systemu iOS 14. Widać przełącznik, który ma aktywować nagrywanie rozmów telefonicznych na iPhone’ach oraz tych prowadzonych z użyciem komunikatora FaceTime. Umieszczono także stosowną informację z wyjaśnieniem.

Nagrywanie rozmów na iPhone’ach z iOS 14 pewnie nie wszędzie

Trudno powiedzieć, czy taka funkcja pojawi się na wszystkich rynkach. W wyniku ograniczeń regionalnych nagrywanie rozmów z iOS 14 może nie być wszędzie dostępne, co warto mieć na uwadze. Wszystko wyjaśni się za jakiś czas. Do oficjalnej zapowiedzi nowego oprogramowania Apple jest już blisko.

Apple planuje pochwalić się systemem iOS 14 już 22 czerwca. Tego dnia odbędzie się pierwszy dzień tegorocznej konferencji WWDC. Niedługo po tym deweloperzy uzyskają dostęp do wersji beta oprogramowania. Później w testach będą mogli brać także chętni właściciele iPhone’ów. W trakcie eventu zobaczymy też nowe wersje macOS, watchOS, tvOS oraz iPadOS.

