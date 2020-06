iPad Air 4 to nowy tablet Apple, którego premiera ma odbyć się później w 2020 roku. Urządzenie doczekało się nowego przecieku. Dowiadujemy się, że złącze Lightning ma być zastąpione przez USB C. Ponadto iPad Air 4 ma otrzymać ekran o przekątnej 11 cali, a więc podobny do tego z mniejszego modelu Pro.

iPad Air 4 już pojawiał się w przeciekach. Podobno Apple rozważa w nim implementację Touch ID na ekranie. To rozwiązanie, które nigdy nie doczekaliśmy się w iPhone’ach i najpierw może zostać dodane w tabletach giganta. Teraz pojawiły się nowe plotki. Te sugerują, że może pojawić się złącze USB C.

Apple zaimplementowało interfejs USB C we własnych tabletach z serii Pro już w 2018 roku. W iPhone’ach raczej się go nie spodziewajmy. Teraz dowiadujemy się, że to złącze pojawi się także w modelu iPad Air 4 i tym samym zastąpi wysłużone Lightning. Poza tym urządzenie ma dostać ekran o przekątnej około 11 cali, a więc podobny do tego z mniejszego modelu Pro.

Apple ma wprowadzić tablet iPad Air 4 do oferty w 2020 roku

Jeśli wierzyć plotkom, to iPad Air 4 pojawi się jeszcze w tym roku. Możliwe, że zobaczymy go w trakcie konferencji Apple, gdzie zostaną zaprezentowane smartfony iPhone 12. To na razie jednak nie jest jasne i wyjaśni się z czasem. Na razie nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na więcej informacji.

źródło: Macotakara