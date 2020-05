iOS 13.5 ma błąd. Uniemożliwia uruchamianie wybranych aplikacji

iOS 13.5 jest już ogólnodostępne. Najpierw Apple udostępniło nowe uaktualnienie dla iPhone’ów deweloperom. Potem aktualizacja stała się ogólnodostępna. Niestety, w oprogramowaniu znajduje się błąd. Sprawia on, że wybrane aplikacje nie chcą prawidłowo się uruchomić. Jak więc rozwiązać te problemy? Na szczęście, jest to możliwe.

Błędy te wydają się nie być zbyt powszechne, ale jeśli u was pewne aplikacje na urządzeniu z iOS 13.5 również nie chcą się uruchomić, to można sobie z tym poradzić. Istnieje tymczasowe rozwiązanie problemu. Pewnie Apple niedługo udostępni aktualizację, gdzie bug zostanie usunięty. Do tego czasu można wykonać następujące czynności.

Tak rozwiążesz problemy z aplikacjami w iOS 13.5

Na iPhonie z iOS 13.5 należy udać się do sekcji Ustawienia, Ogólne i iPhone (pamięć). Następnie trzeba wybrać aplikację, która sprawia problemy i wejść w jej szczegóły. Użytkownik ma do wyboru dwie opcje. Należy skorzystać z tej o nazwie Odinstaluj aplikację. To nie spowoduje skasowania jej danych. Potem ponownie pobieramy ją z App Store. Powinna działać.

Apple zapewne przygląda się już tym problem i w niedługim czasie zostanie udostępniona aktualizacja iOS 13.5.1, która problemy rozwiąże. Nie wiadomo, kiedy to jednak nastąpi. Na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać.

