iOS 14 zobaczymy już na WWDC 2020, które odbędzie się w czerwcu. Co ciekawe, sesje dla deweloperów Apple planuje nagrywać iPhone’ami. Tak więc będą one rejestrowane bez użycia profesjonalnych urządzeń. Oczywiście, dotyczy to tylko sesji, a nie keynote, gdzie zobaczymy iOS 14. Tu Apple sięgnie po inny sprzęt.