iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max to flagowe smartfony firmy Apple, które zobaczymy jesienią. Mają one dostać ekrany wyświetlające obraz w 120 Hz, co znamy już z tabletów iPad Pro. Wygląda na to, że implementacja tego rozwiązania jest już niemal pewna. Zdaje się to potwierdzać jeden z uznanych leakerów.