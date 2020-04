iPad Air 4 to nadchodzący tablet Apple, który może wprowadzić ciekawą nowość. To Touch ID schowane pod ekranem, czego do tej pory nie udało się wdrożyć w iPhone’ach. Urządzenie zostanie pozbawione funkcji Face ID. Będzie miał jednak czytnik linii papilarnych. Poza tym iPad Air 4 ma dostać ekran typu mini LED.

iPad Air 4 to tablet Apple, który zobaczymy w 2020 lub przyszłym roku. W sieci pojawiły się plotki związane z tym urządzeniem i przekazało je źródło, które w przeszłości dostarczało sprawdzone informacje. Jeśli przecieki są prawdziwe, to mamy spodziewać się Touch ID nowej generacji. Następnie mamy ekran w technologii mini LED.

Nowy iPad Air 4. generacji ma dostać Touch ID w postaci czytnika linii papilarnych ukrytego pod ekranem. Apple do tej pory nie wprowadziło tego w iPhone’ach i raczej nie zanosi się na to, aby chciało to zrobić. Tablet nie będzie miał Face ID. Ekran w technologii mini LED ma mieć węższe ramki, a więc spodziewajmy się czegoś zbliżonego do modeli Pro.

iPad Air 4 z Touch ID pod ekranem w ofercie Apple nieprędko

Apple na razie pracuje nad tym urządzeniem, ale nie ma pewności, że zostanie ono wprowadzone do oferty w 2020 roku. Jeśli tak się stanie, to pewnie nastąpi to najwcześniej jesienią. W przeciwnym wypadku na model iPad Air 4 poczekamy do przyszłego roku. W przypadku ekranów mini LED opracowywanych jest więcej nowych produktów z takimi wyświetlaczami. Mają one trafić także do MacBooków i iPadów Pro. Na więcej informacji musimy poczekać.



