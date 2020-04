iPhone 12 Pro Max to flagowiec Apple, który zostanie pokazany we wrześniu. Tymczasem mamy okazję zobaczyć jego rendery, które powstały na podstawie schematów CAD. Design modelu iPhone 12 Pro Max będzie nawiązywać do starszych telefonów Apple, co widać na przykładzie ramki. Aparat dostanie cztery sensory.

iPhone 12 Pro Max to największy z tegorocznych smartfonów Apple, które zobaczymy we wrześniu. Urządzenie doczekało się dużego przecieku. W sieci pojawiły się jego rendery, które bazują na schematach CAD. Dostęp do nich uzyskał sprawdzony w przeszłości leaker Max Weinbach. Rzućmy sobie na to okiem, bo jest na co.

iPhone 12 Pro Max ma wygląda tak, jak prezentują go poniższe rendery. Widzimy, że ramka telefonu nawiązuje do modeli Apple sprzed kilku lat. Plotki sugerowały to już wcześniej i najwidoczniej były sprawdzone. Następnie mamy aparat fotograficzny, gdzie pojawia się czwarty sensor i wiemy, że jest to LIDAR. Pojawi się również nieco mniejszy notch.

Na temat modelu iPhone 12 Pro Max wiemy już naprawdę sporo. Telefon dostanie duży ekran o przekątnej 6,7 cala. Pojawi się również potężny procesor Apple A14 Bionic, który zostanie wykonany w 5-nm litografii. Znane dane techniczne smartfona iPhone 12 Pro Max znajdziecie poniżej.

iPhone 12 Pro Max – dane techniczne

6,7-calowy ekran OLED o nieznanej rozdzielczości

Procesor Apple A14 Bionic

6 GB pamięci operacyjnej RAM LPDDR5

128 GB lub więcej miejsca na dane

Kamerka do selfie z Face ID – brak szczegółów

Poczwórny aparat fotograficzny – brak szczegółów

Bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

Modem 5G

Dual SIM (opcjonalnie)

Złącze Lightning

iOS 14

źródło: Twitter