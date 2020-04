iPad Pro miał zostać w tym jeszcze raz odświeżony. Ma pojawić się ekran mini-LED oraz procesor Apple A14X. Nowe plotki sugerują jednak, że sprzęt nie pojawi się w 2020 roku. Nowy iPad Pro ma zadebiutować później. Jest bardzo możliwe, że Apple opóźni ten model do kolejnego roku, co sugeruje jeden z analityków.

iPad Pro 12,9 cala ma wkrótce doczekać się edycji z ekranem wykonanym w technologii mini-LED. Gigant z Cupertino planuje wykorzystać ją również w MacBookach. Ten sam tablet ma otrzymać bardzo wydajny procesor Apple A14X. Znacznie mocniejszy od tego, który znalazł się w modelach z marca. Teraz dowiadujemy się, że na urządzenie być może trzeba będzie poczekać dłużej.

Jeden z analityków chińskiej firmy badawczej GF Securities, Jeff Pu w notatce przekazał, że Apple może opóźnić tablet iPad Pro z ekranem mini-LED. Na drodze do szczęścia staje bardzo złożona budowa panelu. Początkowo mówiono o debiucie jesienią tego roku. Jednak tak było jeszcze przed globalnym kryzysem.

iPad Pro z mini-LED i Apple A14X prawdopodobnie dopiero w 2021 roku

Wygląda na to, że taki iPad Pro zostanie opóźniony do 2021 roku. Trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość i poczekać. Z wcześniejszych informacji wynika, że Apple pracuje nad co najmniej sześcioma różnymi urządzeniami z ekranami mini-LED. Wśród nich są także wspomniane MacBooki.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło