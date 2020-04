iOS 14 według plotek może trafić na te urządzenia, które dostały aktualizację w zeszłym roku. Tymczasem Apple zmieniło bazę oprogramowania dla głośnika HomePod. Ostatnie to tak naprawdę tvOS 13.4. Są podejrzenia, że wiąże się to właśnie z tym, że wraz z iOS 14 zostanie porzucone wsparcie dla części urządzeń.

iOS 14 obecnie jest w ogniu przecieków. Pewne plotki mówią o tym, że ta aktualizacja zostanie udostępniona przez Apple na wszystkie iPhone’y i iPady, które w zeszłym roku otrzymały trzynastą wersję oprogramowania. Tymczasem najnowsze oprogramowanie dla głośnika HomePod może sugerować coś innego. Bazuje ono na tvOS 13.4. Co to oznacza?

HomePod do tej pory miał oprogramowanie oparte na tym dla iPhone’ów. Jednak wraz z aktualizacją do wersji 13.4 z marca to uległo zmianie. Platformą bazową jest teraz tvOS, który znamy z Apple TV. Jakie to może mieć znaczenie dla uaktualnienia iOS 14 i iPadOS 14? Okazuje się, że być może duże.

HomePod z tvOS 13.4 może sugerować, że iOS 14 nie trafi na pewne urządzenia

HomePod ma procesor A8, który mają także iPady Air 2 oraz mini 4. To właśnie te modele tabletów mogą zostać pozbawione wsparcia. Dlatego firma z Cupertino mogła przenieść software dla głośnika z Siri, aby zapewnić mu dalsze wsparcie. Wszak takie tvOS 14 z pewnością też trafi na Apple TV 4. generacji, które też ma układ A8.



To oznacza, że iOS 14 rzeczywiście może trafić na wszystkie iPhone’y, które dostały update w zeszłym roku, ale iPady już nie. To jednak wyjaśni się w trakcie WWDC 2020, czyli w czerwcu. Niedługo po keynote otwierającym wydarzenie Apple udostępni deweloperom wersje beta. Poznamy też wykaz urządzeń, które załapią się we wrześniu na finalną wersją uaktualnienia.

źródło: 9to5Mac