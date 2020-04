iPhone 12 Pro to smartfon, który ostatnio doczekał się przecieku w postaci schematu. To samo źródło udostępniło teraz kolejne. Na nich widać także przód telefonu Apple oraz nowość, którą ma otrzymać iOS 14. To widżety, o czym ostatnio wam wspominaliśmy. Można też dostrzec mniejszy notch w górnej części ekranu.

iPhone 12 rzeczywiście ma szansę otrzymać mniejsze wcięcie. Notch na schemacie jest wizualnie nie tak duży w porównaniu do obecnych generacji telefonu. Jeśli te schematy są prawdziwe, to widać także, że na ekranie domowym iOS 14 rzeczywiście mogą pojawić się widżety. Wygląda to co najmniej interesująco.

iPhone 12 z iOS 14 dopiero we wrześniu

iOS 14 to system, który Apple zaprezentuje już w czerwcu, w trakcie konferencji WWDC, która w tym roku przyjmie formę online. Później oprogramowanie zostanie udostępnione testerom. Jeśli widżety rzeczywiście się pojawią, to z pewnością zostanie im poświęcona część keynote. Debiut smartfonów iPhone 12 planowany jest na wrzesień. Pamiętajmy, że nowe telefony znajdują się obecnie na etapie EVT. Schematy prezentujące urządzenie są dla jednego z prototypów. Na razie nie wiadomo, czy jest to finalny projekt, na który zdecydowało się Apple. Możliwe, że firma wybierze coś innego.

źródło: Twitter