OS 14 to duża aktualizacja Apple dla iPhone’ów, która ma wprowadzić zmiany obejmujące tapety. Ponadto mogą się pojawić widżety, które będzie można przesuwać na ekranie domowym. Będzie to zupełna nowość w oprogramowaniu. Oficjalnej zapowiedzi iOS 14 spodziewamy się w czerwcu tego roku, a aktualizacji we wrześniu.

iOS 14 był już obiektem mnóstwa przecieków. Niedawno wspominaliśmy wam, że Apple planuje przeprojektować ekran z tapetami. Tła mają segregowane na podstawie zawartości na obrazach. Teraz mamy okazję zobaczyć zrzuty ekranowe, które mają to prezentować. Ponadto na ekranie domowym mogą w końcu pojawić się widżety, których to w oprogramowaniu iPhone’ów bardzo brakuje.

Poniżej widzicie zrzuty ekranowe prezentujące tapety w iOS 14. Użytkownik będzie mógł przeglądać kolekcje tematycznie. Będzie też można ustawić na ekranie domowym dynamiczne tło. Jednak znacznie ciekawsze wydają się być widżety. Wzmianki na ich temat zostały znalezione w kodzie, do którego wgląd uzyskał serwis źródłowy. Łączą się z one projektem nazwanym wewnętrznie przez Apple jako Avocado. To aplikacja Springboard kontrolująca ekran początkowy.

Apple w iOS 14 pozwoli przesuwać widżety

Jeśli informacje są prawdziwe, to będzie to rozwinięcie koncepcji z iPadOS 13. Tam jednak widżety są w miejscu, ale w iOS 14 będzie je można przesuwać na dowolne miejsce ekranu. Tak jak to jest teraz z ikonkami aplikacji. Dlatego tutaj wydaje się być sensowne użycie rozmytych tapet, które i tak będą przesłonięte przez tego typu elementy. Nie wiadomo, czy ta nowość na pewno zostanie wprowadzona. Oficjalna zapowiedź systemu odbędzie się na WWDC.

źródło: Twitter, 9to5Mac