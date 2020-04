iOS 13.4.5 beta to nowa aktualizacja Apple dla iPhone’ów, którą udostępniono testerom. Jeśli zastanawiacie się nad tym, co nowego znajduje się w tym wydaniu, to znamy już część nowości. Ponadto iOS 13.4.5 beta potwierdza model iPhone 9 oraz CarKey. Poza tym spodziewamy się poprawek błędów i udoskonaleń.

iOS 13.45. beta Apple udostępniło wczoraj. Na razie deweloperom aplikacji, ale wkrótce aktualizacja w poglądowej wersji trafi na iPhone’y testerów, którzy zapisali się w programie pilotażowym. Zobaczmy, co nowego tu znajdziemy. Tym razem jest to odsłona oprogramowania, gdzie ma za wiele nowości.

iOS 13.4.5 beta wprowadza nowość w Apple Music. Oddano możliwość tworzenia relacji, które następnie można udostępnić na Facebooku lub Instagramie. Jak to wygląda w akcji, to możecie zobaczyć na poniższych zrzutach ekranowych. Są też nowe informacje o CarKey. To funkcja, która pozwoli odblokowywać auto i odpadać jego silnik telefonem lub zegarkiem. Pojawiają się informacje o Touch ID. Wiążą się one z modelem iPhone 9, który ma zadebiutować w tym miesiącu.

iOS 13.4.5 beta bez większych nowości

Nie ukrywajmy, ale w iOS 13.4.5 nie ma wielu nowości. Jest to zapewne ostatnia aktualizacja dla iPhone’ów przed planowaną czternastą odsłoną systemu. To właśnie w iOS 14 czeka nas lawina nowych funkcji i opcji. Apple już skupia się na tej wersji oprogramowania. Wszak do oficjalnej zapowiedzi pozostało już tylko około dwóch miesięcy. Spodziewamy się, że nastąpi to w trakcie pierwszego dnia konferencji WWDC dla deweloperów, która powinna odbyć się na początku czerwca.

Przeczytaj także: AirPods – triki i funkcje, które warto znać

źródło