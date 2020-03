iOS 13.4 i macOS 10.15.4 mają dziwny błąd w Safari

iOS 13.4 i macOS 10.15.4 to aktualizacje, które Apple udostępniło w tym tygodniu. Co jednak ciekawe, w tych systemach w Safari jest ciekawy błąd. Związany on jest z symbolem „+”, który jest automatycznie usuwany przez wyszukiwarkę. Rozpoczęcie procesu szukania w przeglądarce Safari po prostu go podmienia.