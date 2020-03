iPhone 9 to wyczekiwany smartfon, ale wiemy, że premiera nie odbędzie się w marcu. Dowiadujemy się jednak, że Apple ma brać pod uwagę debiut w kwietniu. Wynika to z faktu, że iPhone 9 będzie mógł być w przyszłym miesiącu już dostarczany. Sytuacja w Chinach ulega poprawie i produkcja będzie mogła odbywać się normalnie.

iPhone 9 to wyczekiwany smartfon i wiemy, że jego premiera może być nieodległa. Na debiut w marcu, co było w planach Apple, nie ma już co liczyć. Jednak jest bardzo możliwe, że oficjalna zapowiedź odbędzie się już w kwietniu. Takie informacje przekazał analityk Jon Prosser.

Opóźniony iPhone 9 jest wynikiem problemów, które spowodował koronawirus. Jednak sytuacja w Chinach ulega poprawie i Foxconn twierdzi, że produkcja będzie mogła odbywać się bez większych opóźnień. Dlatego Apple bierze pod uwagę premierę, która mogłaby odbyć się w kwietniu. Wtedy dostawy telefonu powinny odbywać się bez zakłóceń.

iPhone 9 to smartfon, którego wypatruje sporo osób. Głównie z racji niższych cen, które mają zaczynać się od 399 dolarów. Urządzenie otrzyma mocny procesor Apple A13 Bionic oraz udoskonalony aparat fotograficzny. Choć tylko z jednym obiektywem. Znane dane techniczne modelu iPhone 9 znajdziecie poniżej.

Apple iPhone 9 (SE 2) – dane techniczne

4,7-calowy ekran Retina o rozdzielczości 750 x 1334 pikseli

procesor Apple A13 Bionic

3 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 12 Mpix z diodą LED

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

złącze Lightning

Touch ID

iOS 13

Przeczytaj także: AirPods – triki i funkcje, które warto znać

źródło: Twitter