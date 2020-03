iOS 12.4.6 to nowa aktualizacja, którą Apple udostępniło użytkownikom telefonów iPhone 5s, iPhone 6 oraz starszych iPadów. To urządzenia, które nie dostały trzynastej wersji oprogramowania. Aktualizacja iOS 12.4.6 zawiera jedynie poprawki błędów. Nowości w postaci nowych funkcji tutaj nie znajdziemy.

iOS 12.4.6 to nowa aktualizacja, która Apple udostępniła użytkownikom tych urządzeń, które nie dostały w zeszłym roku trzynastej wersji oprogramowaniai tym samym wersji 13.4. Są to iPhone 5s, iPhone 6, 6 Plus oraz starsze modele iPadów. Poniżej znajdziecie oficjalny wykaz zmian. Jest on bardzo krótki.

Aktualizacja iOS 12.4.6 – co nowego

OS 12.4.6 zawiera ważne poprawki zabezpieczeń systemu i jest zalecany dla wszystkich użytkowników. Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich krajach lub obszarach. Informacje na temat zawartości uaktualnień Apple związanej z zabezpieczeniami można znaleźć pod tym adresem.

Jak nietrudno zauważyć, jest to pomniejsza aktualizacja, która zawiera tylko poprawki pewnych błędów, w tym związanych z zabezpieczeniami. Użytkownicy modeli iPhone 5s oraz 6 i 6s Plus mogą pobrać nowy update udając się do sekcji Ustawienia, Ogólne i Uaktualnienia. Oczywiście, pamiętając przy tym, że jest wymagane połączenie z siecią Wi-Fi. Aktualizacja waży kilkadziesiąt megabajtów.

