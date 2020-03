iOS 13.4 i iPad OS 13.4 są już dostępne publicznie. Apple wydało większe aktualizacje dla iPhone’ów i iPadów. Jeśli zastanawiacie się nad tym, co nowego wnosi uaktualnienie, to lista nowości jest już dostępna. Nowa aktualizacja iOS 13.4 wprowadza trochę nowych opcji. Ponadto rozwiązano problemy znalezione wcześniej.

iOS 13.4 i iPad OS 13.4 Apple zapowiedziało już wcześniej. Wersje beta udostępniono kilka tygodni temu. Teraz nadszedł czas, aby aktualizacja trafiła na wszystkie iPhone’y i iPady. Zobaczmy więc sobie, co nowego wnosi uaktualnienie. Lista nowości widoczna jest poniżej.

iOS 13.4 – co nowego / lista nowości

iOS 13.4 dodaje nowe naklejki Memoji i wprowadza możliwość udostępniania folderów na iCloud Drive z aplikacji Pliki. To uaktualnienie zawiera także poprawki błędów i udoskonalenia. Memoji Dziewięć nowych naklejek Memoji, w tym „uśmiechnięta twarz i serca”, „złożone dłonie” oraz „imprezowa twarz” Pliki Udostępnianie folderów na iCloud Drive z aplikacji Pliki

Możliwość udzielania dostępu tylko osobom, które zostały zaproszone, lub wszystkim, którzy mają łącze do folderu

Uprawnienia pozwalające określać, kto może dokonywać zmian i wysyłać pliki, a kto tylko wyświetlać i pobierać pliki Mail Zawsze widoczne w widoku rozmowy narzędzia usuwania, lub przenoszenia wiadomości, odpowiadania na nie lub redagowania

Automatyczne szyfrowanie odpowiedzi na zaszyfrowane wiadomości email (wymaga skonfigurowania S/MIME) App Store z Apple Arcade Obsługa uniwersalnych zakupów: dowolną zgodną aplikację opracowaną osobno na iPhone’a, iPoda touch, iPada, Maca oraz Apple TV wystarczy kupić tylko raz

Lista ostatnich gier Arcade na karcie Arcade, która ułatwia kontynuowanie gry na iPhonie, iPodzie touch, iPadzie, Macu lub Apple TV

Widok listy zawierający wszystkie gry CarPlay Obsługa aplikacji do nawigacji innych firm na pulpicie CarPlay

Wyświetlanie informacji w trakcie połączeń na pulpicie CarPlay Rzeczywistość rozszerzona (AR) Obsługa odtwarzania dźwięku w plikach USDZ przez funkcję AR Quick Look Klawiatura Predykcje wpisywania w języku arabskim Uaktualnienie zawiera także poprawki błędów i inne udoskonalenia, w tym: dodaje na pasku statusu wskaźnik informujący o rozłączeniu sieci VPN (modele iPhone’a z wyświetlaczem obejmującym cały przód urządzenia);

rozwiązuje problem z czarnym ekranem wizjera po uruchomieniu aplikacji Aparat;

usuwa problem, przez który aplikacja Zdjęcia mogła zgłaszać nadmierne wykorzystanie miejsca na dysku;

rozwiązuje problem w aplikacji Zdjęcia, który mógł uniemożliwiać udostępnianie zdjęć w Wiadomościach przy wyłączonym iMessage;

naprawia problem z błędnym porządkowaniem wiadomości w aplikacji Mail;

usuwa problem w aplikacji Mail, który mógł powodować wyświetlanie pustych wierszy na liście rozmów;

rozwiązuje problem, który mógł powodować awarię aplikacji Mail po stuknięciu w przycisk udostępniania w oknie szybkiego przeglądu;

naprawia problem, w wyniku którego mimo włączenia danych sieci komórkowej opcja ta mogła być wyświetlana jako wyłączona w Ustawieniach;

usuwa problem w Safari, przez który kolory stron www mogły nie być odwracane, gdy jednocześnie włączone były opcje Tryb ciemny i Odwrócenie inteligentne;

naprawia problem, w wyniku którego tekst skopiowany z zawartości www mógł być niewidoczny po wklejeniu przy aktywnym trybie ciemnym;

rozwiązuje problem, który mógł powodować nieprawidłowe wyświetlanie kafelków CAPTCHA w Safari;

naprawia problem, przez który aplikacja Przypomnienia mogła nie wysyłać nowych powiadomień o zaległych przypomnieniach powtarzających się do czasu oznaczenia ich jako wykonanych;

usuwa problem dotyczący otrzymywania powiadomień o wykonanych przypomnieniach;

rozwiązuje problem, w wyniku którego iCloud Drive mógł być wyświetlany jako dostępny w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote, mimo że użytkownik nie był zalogowany;

naprawia problem, przez który teledyski mogły nie być strumieniowane z Apple Music w wysokiej jakości;

rozwiązuje problem, w wyniku którego CarPlay mógł tracić połączenie z niektórymi samochodami;

naprawia problem w CarPlay, przez który widok w Mapach mógł chwilowo odsuwać się z bieżącego obszaru;

usuwa problem w aplikacji Dom, w wyniku którego stuknięcie w powiadomienie o aktywności z kamery nadzorującej mogło otwierać inne nagranie;

rozwiązuje problem, przez który menu udostępniania zrzutu ekranu mogło nie zawierać aplikacji Skróty;

usuwa problem z klawiaturą birmańską, dzięki czemu klawisze cyfr i symboli dają teraz dostęp do symboli interpunkcyjnych. Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Informacje o poprawkach związanych z zabezpieczeniami znajdziecie na tej stronie.

Jak nietrudno zauważyć, iOS 13.4 i iPadOS 13.4 to większe aktualizacje dla iPhone’ów i iPadów. Pobierzecie ją udając się na telefonie lub tablecie do sekcji Ustawienia, Ogólne i Uaktualnienia. Po chwili powinna pojawić się nowa wersja oprogramowania do ściągnięcia. Jej instalacja będzie wymagała ponownego uruchomienia urządzenia. Kolejne nowe funkcje pojawią się pewnie w systemie z numerkiem 14, który zostanie zapowiedziany za kilka miesięcy.

