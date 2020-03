iPad Pro 2020 ma nowy procesor Apple A12Z Bionic. Pewne informacje na jego temat dostarcza nam baza benchmarku AnTuTu, gdzie sprzęt dostrzeżono. SoC ma 6 GB pamięci operacyjnej RAM. CPU nie oferuje dużo większej wydajności i tam jest podobna w porównaniu do A12X. Jednak Apple A12Z Bionic ma szybszy GPU.

iPad Pro 2020 został zapowiedziany wczoraj. Wiemy, że ma nowy procesor Apple A12Z Bionic. Ponownie jest to SoC z 8 rdzeniami CPU i 8-rdzeniowym układem GPU. Jakiej wydajności można się spodziewać? To ujawnia nam baza benchmarku AnTuTu. Procesor wykręca ponad 700 tysięcy punktów. To wynik, którym nie może pochwalić się żaden smartfon.

Jednak Apple A12Z Bionic umieszczony w tabletach iPad Pro 2020 wcale nie oferuje dużo większej mocy dla CPU względem układu A12X. Różnice są bardzo niewielkie. Widać jednak spory zysk wydajności w przypadku GPU. W tym nowym jest to o 9% więcej. Ponadto AnTuTu ujawnia nam, że procesor wspomagany jest przez 6 GB pamięci RAM.

iPad Pro 2020 z Apple A12Z w każdej wersji ma 6 GB RAM

Wiemy, że w poprzednich tabletach umieszczono 6 GB pamięci RAM tylko w najdroższych konfiguracjach. W przypadku nowych powinno być inaczej. iPad Pro 2020 w dowolnej wersji powinien mieć Apple A12Z Bionic wspomagany przez 6 GB RAM. Wiemy też, że tyle samo pamięci znajdzie się w iPhone’ach 12 Pro z A14. Jednak w tańszych modelach będzie to 4 GB. Nowe tablety można już zamawiać. Ich ceny w Polsce zaczynają się od 3899 złotych.

