iPhone 9 to jeden z kilku produktów, które są w drodze. Marcowa konferencja Apple miała odbyć się pod koniec miesiąca. Jednak wydarzenie nie dojdzie do skutku. Chiński koronawirus pokrzyżował plany giganta. Wiemy też, że występują problemy z produkcją telefonu iPhone 9 i to również może być przyczyną opóźnienia.