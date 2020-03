iOS 13.4 beta 4 to najnowsza wersja poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów. Dostrzeżono, że wybrane transakcje z Apple Card mają nowe UI. Pojawia się więcej szczegółów. Dotyczy to jednak tylko usług Apple. Finalna wersja iOS 13.4 jest coraz bliżej. Aktualizacji spodziewajmy się jeszcze w tym miesiącu.

iOS 13.4 beta 4 jest już dostępne dla testerów. Użytkownicy Apple Card i iPhone’ów, którzy korzystają z obu produktów, dostrzegli ciekawą zmianę. Obejmuje ona wybrane transakcje i tam pojawia się nowe UI. Rzućmy sobie na to okiem.

Widzimy, że iOS 13.4 beta 4 wybrane transakcje z Apple Card przedstawia z bardziej szczegółowym widokiem na większej karcie. Dotyczy to jednak tylko tych, które powiązane są z usługami giganta z Cupertino. Tak to wygląda obecnie, ale możliwe, że zostanie to rozszerzone także o inne. Nowość pojawia się w aplikacji Wallet.

iOS 13.4 beta skrywa więcej nowości

Jak dobrze wiemy, wcześniejsze wydania iOS 13.4 beta wprowadziły także inne nowości. Apple dodało nowe Memoji czy funkcję CarKey. Jednak najciekawszą wydaje się być OS Recovery. W ten sposób użytkownicy iPhone’ów będą mogli odtwarzać software bez konieczności podłączania telefonu kablem do komputera.

Domyślamy się, że Apple będzie chciało udostępnić finalną wersję iOS 13.4 jeszcze w tym miesiącu. Dokładna data premiery nie jest jednak znana. Aktualizacja powinna jednak zostać wydana pod koniec tego miesiąca. Być może po konferencji, na której ma być pokazany iPhone 9. Wraz z tym systemem pojawią się także macOS 10.15.4, watchOS 6.2, iPadOS i tvOS 13.4.

