iPhone 9 to nowy smartfon z iOS, który Apple ma pokazać zamiast modelu iPhone SE 2. W sieci pojawiają się obie nazwy. Jednak wydawało się, że pewniejszą jest ta pierwsza. Tymczasem część producentów akcesoriów ma już gotowe gadżety dla modelu SE 2. Czyżby Apple więc zdecydowało się na taki wybór? Raczej tak nie jest.

iPhone 9 jest już blisko i wiemy, że premiera ma odbyć się w połowie marca. Ostatnio wspominaliśmy, że cena wyniesie niespełna 400 dolarów. Tymczasem ponownie powraca nazwa iPhone SE 2 i takiej w rzeczywistości się nie spodziewaliśmy. Jednak producenci akcesoriów mają już pierwsze produkty dla tego telefonu Apple i tam rzeczywiście posługują się taką, a nie inną nazwą. Mimo to raczej się jej nie spodziewajmy.

Jest mało prawdopodobnym, aby Apple zdecydowało się na nazwę iPhone SE 2 zamiast iPhone 9. Wszak pierwszy z telefonów miał być następca taniego modelu sprzed kilku lat. Jednak nigdy nie doczekał się debiutu. Obecnie wypatrujemy telefonu, który to bardziej przypomina „ósemkę” i użycie innej nazwy niż z „9” raczej średnio by tu pasowało. Jak będzie, to przekonamy się już za kilka tygodni. Tymczasem znane dane techniczne tego modelu znajdziecie poniżej.

Apple iPhone 9 (SE 2) – dane techniczne

4,7-calowy ekran Retina o rozdzielczości 750 x 1334 pikseli

procesor Apple A13 Bionic

3 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 12 Mpix z diodą LED

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

złącze Lightning

Touch ID

iOS 13

