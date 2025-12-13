YouTube na telewizory dostaje największe zmiany i nowości od lat. Co nowego?

YouTube na telewizory doczekał się dużego odświeżenia. Google wprowadza najważniejsze zmiany i nowości w platformie od lat. Pojawia się przeprojektowany odtwarzacz filmów oraz znacznie więcej. Nowy YouTube na telewizory trafia na urządzenia pracujące pod kontrolą Google TV, jak i na przystawkę Apple TV z tvOS.

YouTube na telewizory dostępny jest od lat, ale aplikacja na duże ekrany nie przeszła większych zmian od dawna. Teraz to ulega zmianie i Google rozpoczęła udostępniać nowości, który jest naprawdę sporo. Co nowego się pojawia? Zobaczmy, co dodano.

Zmiany i nowości w aplikacji YouTube na telewizory

Google zapowiedział duże zmiany w aplikacji YouTube na telewizory już w kwietniu 2025 r. z okazji 20. urodzin platformy. W przypadku wersji desktopowej oraz na telefony część nowości udostępniono już wcześniej. Teraz pojawiają się one także na dużych ekranach.

Nowy YouTube na telewizory wprowadza przede wszystkim przeprojektowany odtwarzacz filmów. Są to zmiany, które sprawiają, że ten element aplikacji stał się po prostu lepszy. Zmieniono położenie tytułów wideo, które teraz wyświetlane są w lewym górnym rogu. Następnie mamy nowy przycisk z opisem, który pozwala wyświetlić informacje o filmie. Jest też kontrolka Subskrybuj, która jest stale wyświetlana i ponadto ma dopasowywany do treści wygląd.

Dodano też nowe kontrolki sterowania. Oprócz odtwarzania/pauzy jest to przewijanie do przodu i tyłu, co upodabnia interfejs do aplikacji mobilnej. Znajdują się one w centrum odtwarzacza. Natomiast prawa sekcja odpowiada za dostęp do opcji polubienia, niepolubienia, komentarzy, napisów czy ustawień.

Wiele z tych zmian zobaczą wszyscy użytkownicy platformy, ale pewne nowości zarezerwowano dla płatnych subskrybentów. Są to m.in. „tryb wyświetlania”, który stworzono dla osób mających plany YouTube Premium i Music. Natomiast w przypadku transmisji sportowych na żywo dodano widok multiview.

Nowy YouTube na telewizory z Google TV i Apple TV

Opisane zmiany oraz nowości są już udostępniane. Nowy YouTube na telewizory zaczyna być widoczny na urządzeniach z Google TV (na przykład w Streamer 4K) czy aplikacji dla Apple TV z systemem tvOS. Jeśli jeszcze ich nie widzicie, to cierpliwości. Wkrótce powinny się pojawić. Proces udostępniania potrwa pewnie jakiś czas.

Google już udostępnia te zmiany i nowości dla aplikacji YouTube na telewizory, ale to zapewne nie wszystko, co zobaczymy w najbliższym czasie. Firma przyzwyczaiła nas do tego, że potrafi wdrażać różne udoskonalenia wraz z pomniejszymi aktualizacjami platformy, gdzie nierzadko odbywa się to bez wcześniejszego informowania użytkowników. Czasem jest to poprzedzone programem pilotażowym, gdzie dostęp otrzymuje niewielka grupa osób. Dla przykładu trzy lata temu ułatwiono logowanie.

