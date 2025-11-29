Organic Maps z dużą aktualizacją. Alternatywa dla aplikacji Mapy Google

Organic Maps to aplikacja, która jest ciekawą alternatywą dla platformy Mapy Google. Jest darmowa, nie ma reklam i umożliwia pracę w trybie offline. Pojawiła się duża aktualizacja, która wprowadza do Organic Maps całkiem sporo nowości. Co nowego dodano i na których urządzeniach można używać aplikacji?

Organic Maps to bezpłatna alternatywa dla aplikacji Mapy Google, która doczekała się dużego uaktualnienia. Aktualizacja platformy z numerkiem 2025.11.25 wprowadza dużo nowości. Rzućmy sobie na nie okiem.

Co nowego z aktualizacją Organic Maps na Androida i iOS

Aktualizacja Organic Maps do wydania z numerkiem 2025.11.25 dodaje wiele nowości. We wszystkich platformach dodano nowe tłumaczenia dla artykułów z Wikipedii, które opisują miejsca. Są to chiński, japoński i turecki. Następnie mamy uaktualnioną bazę map OpenStreetMap, która datowana jest na 23 listopada 2025 r. Jest też nowe ustawienie podświetlające pobrane regiony na fioletowo.

W przypadku wersji na iPhone’y dodano wsparcie dla Liquid Glass z iOS 26, możliwość edycji zakładki lub nazwy trasy bezpośrednio na stronie informacji o miejscu poprzez stuknięcie. Następnie mamy kopiowanie do schowka po dłuższym naciśnięciu, a na iPadzie poprawiono układ map w trybie nawigacji i naniesiono inne poprawki.

W aktualizacji Organic Maps na Androida dodano paski przewijania do ekranu wyszukiwania i ekranu „Zakładki i ścieżki”, poprawiono obsługę odtwarzania dźwięku i przerw oraz naprawiono awarie na ekranie profilu edytora i błędy występujące podczas pobierania map. Oficjalny wykaz zmian wspomina również o następujących ulepszeniach.

Dodano niestandardowe emotikony na stronie informacji o miejscu

Zwiększono jasność i kontrast drogi w trybie ciemnym

Trasy rowerowe teraz pomijają jednokierunkowe ulice osiedlowe w Austrii

Ulepszony import GeoJSON, w tym zakładki Saved Places.json z Google Takeout

Pliki .json można teraz importować również jako pliki .geojson

Po przeniesieniu trasy na listę, lista ta staje się domyślną listą dla nowych zakładek i tras.

Zaktualizowano tłumaczenia na wiele języków, w tym poprawki dla hebrajskiego

Uproszczone wskazówki dotyczące rond

Aplikacja Organic Maps alternatywą dla Mapy Google

Organic Maps jest dosyć ciekawą alternatywą dla aplikacji Mapy Google, gdzie nie ma reklam, użytkownicy mogą liczyć na lepszą prywatność czy pozwala na pracę w trybie offline. Warto jednak mieć na uwadze, że w celu korzystania z platformy należy najpierw pobrać mapy, ale w ten sposób nawigacja działa bez konieczności nawiązywania połączenia z internetem.

Aplikacja działa na podstawie projektu OpenStreetMap i aktualizacje map odbywają się automatycznie co dwa tygodnia. Oprogramowanie tworzone jest przez wolontariuszy i można je pobrać na urządzenia z Androidem czy iOS. Jest też wersja na telefony marki Huawei.

źródło: Neowin