Google Maps i Gemini. Każdy tryb nawigacji ze wsparciem AI

Google Maps to kolejna aplikacja, która doczekała się głębszej integracji ze sztuczną inteligencją Gemini. Firma wprowadza nowe funkcje AI i obejmują one każdy tryb nawigacji. W ten sposób dotychczasowy Asystent Google z aplikacji Mapy znika zupełnie i zastępuje go Gemini. Jakie nowości zostały wprowadzone?

Gemini niedawno na dobre zawitało w Android Auto. Teraz przyszedł czas na aplikację Google Maps, którą użytkują każdego dnia setki mln użytkowników na całym świecie. Tutaj sztuczna inteligencja również rozgaszcza się na dobre. Teraz pojawiają się nowe funkcje i obejmują one każdy tryb nawigacji. Co nowego dodano?

Każdy tryb nawigacji w Google Maps z funkcjami AI Gemini

Gigant zapowiedział już wcześniej, że aplikacja Google Maps doczeka się głębszej integracji z Gemini. Takie ogłoszenie miało miejsce na początku listopada. Teraz firma zaczęła wprowadzać zapowiedziane nowości. Na razie nie u wszystkich, ale te zaczynają już się pojawiać.

Nowości obejmują tryb nawigacji i dotyczy to wszystkich jego opcji. Niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta w Google Maps z tej funkcji prowadząc samochód, używa transportu publicznego lub też porusza się pieszo. Wszędzie tam można skorzystać z pomocy sztucznej inteligencji Gemini, która zastępuje dotychczasowego asystenta.

Gemini w aplikacji Mapy można wywołać nową ikonką z symbolem tego modelu AI, która znajduje się w prawym górnym rogu. Jej dotknięcie powoduje wyświetlenie czterokolorowego pierścienia, który po chwili zmienia kolor na niebieski. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby funkcję aktywować z pomocą popularnego polecenia głosowego „Hey Google”.

Nawigacja w Google Maps z Gemini oferuje różne polecenia

Użytkownicy aplikacji Google Maps mogą korzystać z różnych poleceń. Dla przykładu w trybie nawigacji mogą to być:

Nawiguj do domu

Zatrzymaj nawigację

Dodaj przystanek

Wycisz wskazówki

Omijaj opłaty drogowe

Pokaż trasy alternatywne

Można też skorzystać z opcji dotyczących konkretnej trasy. Są to na przykład:

Kiedy dojadę?

Pokaż następny skręt

Jaka jest pogoda w miejscu docelowym?

Jaki jest mój następny przystanek?

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby z użyciem Gemini zgłosić problemy na drodze, na przykład korki czy wypadki. Oczywiście sztuczna inteligencja w Google Maps pozwala też sterować muzyką, włączać playlisty, wykonywać połączenia telefoniczne do zapisanych kontaktów, uzyskiwać podsumowania z poczty e-mail i wiele więcej.

Jeśli jeszcze w trybie nawigacji z Google Maps nie widzicie nowych integracji z Gemini, to należy uzbroić się w cierpliwość. Wkrótce się pojawią. Pełne wdrożenie nowych funkcji AI może potrwać nawet kilka tygodni i zapewne będzie to odbywać się etapami. Warto dodać, że nie dotyczy to wyłącznie popularnej aplikacji w wersji na telefony z Androidem. Właściciele iPhone’ów również dostaną te narzędzia.

