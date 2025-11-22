Gmail na Androida z nową funkcją. Nowość obejmuje załączniki

Gmail na Androida dostaje ciekawą nowość. Google postanowiło rozbudować powiadomienia aplikacji. Nowa funkcja pozwala podejrzeć zawartość wysyłaną pocztą e-mail. Obejmuje to załączniki, w tym zdjęcia czy dokumenty PDF. Gmail na Androida pozwala uzyskać ich podgląd bez otwierania poczty. Jak to działa?

Gmail na Androida to aplikacja, którą używają setki milionów użytkowników. Google co jakiś czas wzbogaca ją w nowości i właśnie pojawia się kolejna nowa funkcja. Tym razem obejmująca załączniki oraz ich podgląd. Jest to z pewnością ciekawe usprawnienie, które powinno zostać wprowadzone już dawno.

Gmail na Androida wygeneruje podgląd załączników w powiadomieniach

Google postanowiło rozbudować system powiadomień z aplikacji Gmail na Androida. Wcześniej w tym roku pojawiła się tam dodatkowa opcja w postaci Oznacz jako przeczytane, co zbiegło się w czasie z wprowadzeniem zmian opartych na języku projektowania Material 3 Expressive. Kolejna nowa funkcja dotyczy podglądu załączników.

Powiadomienia z aplikacji Gmail umożliwiają teraz na uzyskanie podglądu załączników wysyłanych pocztą e-mail. Jak to działa? W momencie otrzymania nowej wiadomości, do której załączony jest plik, wyświetla się miniaturka. Pojawia się ona po prawej stronie obok nazwy nadawcy i tematu.

fot.: 9to5Google

Takie powiadomienie można oczywiście rozwinąć. Wtedy generowany podgląd jest jeszcze większy i ma postać karty z podglądem zdjęcia czy dokumentu, ale w tym przypadku zastępowana jest treść wiadomości, co widać na załączonych wyżej zrzutach ekranowych udostępnionych przez serwis źródłowy.

W przypadku zdjęć Gmail na Androida generuje w powiadomieniach podgląd w miniaturce. Wygląda to inaczej z dokumentami. Zawartość nie jest wyświetlana i pojawia się tylko nazwa pliku wraz z rozszerzeniem, gdy dla przykładu będzie to PDF. Trzeba przyznać, że nowa funkcja wprowadzona przez Google jest ciekawa i z pewnością należy ją zaliczyć na plus.

Nowa funkcja w aplikacji Gmail na Androida wdrażana przez Google

Jeśli jeszcze nie widzicie tej nowości, to cierpliwości. Na żadnym z dwóch moich kont również na razie jej nie ma. Google dopiero zaczęło wdrażać taką funkcję w aplikacji Gmail na Androida i obecnie jest ona dostępna u niewielu użytkowników, co zresztą punktuje także serwis źródłowy.

Pełne wdrożenie podglądu załączników w sekcji powiadomienia zapewne trochę potrwa. Być może nawet kilka tygodni, a więc należy uzbroić się w cierpliwość i czekać. Za jakiś czas powinna być widoczna u wszystkich użytkowników popularnej aplikacji.

Gmail na Androida wcześniej w tym roku otrzymał inne zmiany oparte na języku Material 3 Expressive, który Google wprowadziło także w innych swoich aplikacjach. Pozwoliło to wprowadzić nie tylko nowy wygląd, ale przy okazji zwiększyć funkcjonalność oprogramowania.

źródło: 9to5Google