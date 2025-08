Jak uruchomić YouTube w Android Auto? Z tą aplikacją to możliwe

YouTube i Android Auto to platformy, które na razie nie idą w parze. Wkrótce to ulegnie zmianie, bo Google zdobywało się złagodzić własną politykę związaną z uruchamianiem aplikacji wideo w systemach rozrywkowo-informacyjnych samochodów. Na podobny krok zdecydowało się także Apple w CarPlay. Na razie jednak jest to nadal niemożliwe, ale z pomocą przychodzi NewPipe, które otrzymało ciekawą aktualizację.

Jak włączyć YouTube w Android Auto z aplikacją NewPipe

NewPipe to aplikacja, która rozwijana jest od lat. Jest to ciekawa alternatywa dla oficjalnego klienta YouTube’a (i nie tylko) rozwijana na zasadach open source. Platforma doczekała się nowej wersji z numerkiem 0.28.0. Wprowadza ona kilka nowości. Najciekawszą z nich jest wsparcie dla Android Auto.

Nowa wydanie NewPipe jest odpowiedzią na zmianę zasad ogłoszoną przez Google. Klient dostał wsparcie dla platformy Android Auto i w ten sposób można uruchamiać YouTube w samochodzie. Nie jest to jednak możliwe w trakcie jazdy. Taka opcja jest dostępna wyłącznie podczas postoju. Jeśli aplikacja wykryje, że pojazd się przemieszcza, to zostanie zablokowana.

Aplikacja nie jest jednak dostępna w Sklepie Play. Trzeba ją zainstalować ręcznie z pliku, który można pobrać tutaj. Trzeba również zezwolić na ustawienia programistyczne. W tym celu na telefonie należy udać się do sekcji Połączone urządzenia, Ustawienia połączeń i Android Auto. Następnie należy przewinąć ekran do obszaru Wersja i potem dotknąć go kilka razy. Po chwili pojawi się komunikat: Zezwolić na ustawienia programistyczne? Należy zatwierdzić przyciskiem Ok.

Te zmiany sprawią, że NewPipe będzie można uruchomić w Android Auto i w ten sposób uzyskać dostęp YouTube’a w samochodzie. Oczywiście ze wspomnianymi wcześniej ograniczeniami.

NewPipe w Android Auto to nie tylko YouTube

NewPipe pozwala uruchamiać w Android Auto różne opcje. Twórcy aplikacji opisali je w następujący sposób.

Integracja samochodowa umożliwia dostęp i odtwarzanie strumieni z historii oraz z lokalnych i zdalnych playlist dodanych do zakładek, wyszukiwanie w YouTube lub dowolnej innej usłudze aktualnie wybranej w NewPipe oraz sterowanie odtwarzaczem, w tym kolejką odtwarzania. Pamiętaj, aby korzystać z tych funkcji tylko w bezpiecznych warunkach, aby uniknąć rozproszenia uwagi – czytamy na blogu NewPipe.

Warto dodać, że NewPipe daje dostęp także do innych usług. Nie jest to wyłącznie platforma Google. Wśród wspieranych serwisów są obecnie PeerTube, SoundCloud, Bandcamp oraz media.ccc.de. Twórcy zapowiadają, że z czasem zostaną dodane kolejne.

