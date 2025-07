mObywatel dostaje dark mode i inne nowości. Jak włączyć?

mObywatel to rządowa aplikacja, z której na co dzień korzysta wielu Polaków. Platforma otrzymała dużą aktualizację, w której resort wprowadził mnóstwo nowości. Wśród nich pojawia się długo wyczekiwany ciemny motyw, czyli dark mode. Co nowego jeszcze dodano?

Jak włączyć dark mode w aplikacji mObywatel

Ciemny motyw z aplikacji mObywatel to rozwiązanie systemowe. To oznacza, że domyślne ustawienie dla tej funkcji to dopasowanie do wyboru użytkownika na telefonie. Jeśli już teraz użytkujecie dark mode, to po aktualizacji aplikacji zostanie on wyświetlony automatycznie. Można to jednak zmienić. W tym celu trzeba wykonać następujące kroki.

1. Uruchamiamy aplikację mObywatel i udajemy się do sekcji Więcej.

2. Dotykamy sekcję Wygląd.

3. W nowym okienku do wyboru są trzy opcje: jasny i ciemny motyw oraz automatyczny (domyślnie).

4. Wybieramy opcję, która nam najbardziej odpowiada.

Tryb ciemny w aplikacji mObywatel może być więc używany niezależnie od tego, na co zdecydował się użytkownik na telefonie.

Aktualizacja aplikacji mObywatel to więcej nowości

Dark mode to tylko jedna z nowości aplikacji mObywatel. W rzeczywistości jest tego znacznie więcej. Resort zmienił wygląd dokumentów. Główny ekran przypomina to, co znamy z popularnych portfeli elektronicznych. Poszczególne dokumenty mają postać dużych kart. Ułatwiono też dostęp do poszczególnych funkcji oraz usług. Wygląda to zdecydowanie lepiej niż dotychczas.

Nie zabrakło także nowych funkcji. Resort dodał do aplikacji nowy dokument. To długo wyczekiwana legitymacja osoby niepełnosprawnej, na którą czekało mnóstwo osób. W ten sposób będą one mogły łatwo potwierdzać status i uzyskiwać dostęp do ulg oraz zniżek. Taki dokument można dodać dla siebie lub innej osoby (na przykład dziecka).

Ministerstwo Cyfryzacji wspomina też o sekcji mojeIKP, co pozwala na łatwy dostęp do platformy Internetowe Konto Pacjenta. W rzeczywistości są to skróty uruchamiające aplikację.

Największe zmiany w aplikacji mObywatel od lat

mObywatel towarzyszy nam na telefonach od kilku lat, ale wprowadzone dziś zmiany wizualne z pewnością są największe od początku platformy. Resort już wcześniej informował, że pracuje nad nowym interfejsem użytkownika. W końcu się go doczekaliśmy.

Dodatkowo dodano dark mode czy legitymację osoby niepełnosprawnej, co z pewnością cieszy. Aktualizacja jest już wdrażana i opisane nowości pojawiają się wraz z wydaniem z numerkiem 4.63.0.

źródło: opracowanie własne