Google Maps w Android Auto i CarPlay z funkcją Ikona pojazdu. Jak zmienić?

Google Maps oferuje funkcję ikona pojazdu, którą można zmienić od jakiegoś czasu. Teraz podobne rozwiązanie trafia do aplikacji na Android Auto oraz CarPlay. Użytkownicy obu platform również mogą wybrać w Google Maps nową ikonkę samochodu. Jak to zrobić? Jest to proste, ale dostęp nie jest oferowany na ekranie pojazdu.

Google Maps jakiś czas temu otrzymało funkcję, którą dobrze znają użytkownicy Waze. To ikona pojazdu, co pozwala na jej dostosowanie w widoku nawigacji. Rozwiązanie trafiło do Android Auto. Teraz jest dostępne także w aplikacji dla CarPlay. Jak można to zmienić?

Ikona pojazdu w Google Maps to ciekawa funkcja

Zacznijmy od tego, że w lutym 2025 r. firma dodała w Google Maps więcej opcji dla funkcji Ikona pojazdu. Pojawiły się nowe samochodziki wraz z możliwością dostosowywania koloru (choć nie w przypadku każdego z nich). W ten sposób można zastąpić standardową niebieską kropkę czy strzałkę.

Funkcja została rozszerzona o wsparcie dla Android Auto i CarPlay. W ten sposób spersonalizowana ikona pojazdu wybrana przez użytkownika będzie wyświetlana na ekranie samochodu. Najpierw ta opcja została dodana w platformie Google i musiało to nastąpić wraz z jedną z ostatnich aktualizacji oprogramowania, które udostępniana w ostatnich tygodniach. Natomiast ostatnio stało się to możliwe w przypadku rozwiązania firmy Apple.

Warto jednak dodać, że w Android Auto oraz CarPlay zmian nie można wprowadzać bezpośrednio na wyświetlaczu w samochodzie. Google ograniczyło dostępność takiej opcji zapewne ze względów bezpieczeństwa. Jak więc można ją zmienić?

Jak zmienić ikonę pojazdu w Google Maps dla Android Auto i CarPlay

Zmiana jest możliwa w obu przypadkach i ikona pojazdu będzie wyświetlana w Google Maps zarówno w Android Auto, jak i Apple CarPlay. Stosowną opcję należy jednak wybrać na ekranie telefonu. Najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem jazdy. W tym celu należy wykonać następujące kroki.

1. Uruchamiamy aplikację Google Maps na telefonie, wyznaczamy trasę dojazdu i zatwierdzamy przyciskiem Rozpocznij.

2. Na dole znajduje się ekran, który zawiera podsumowanie trasy. Należy go rozwinąć do góry i wśród dostępnych niżej opcji wybrać Ikona pojazdu.

3. Uruchomi się nowy ekran Wybierz ikonę pojazdu. Dostępnych jest osiem samochodzików i w przypadku pierwszych pięciu jest możliwe dostosowanie koloru karoserii.

4. Wybór należy zatwierdzić dotykając przycisk Gotowe.

To sprawi, że standardowa ikona pojazdu zostanie zmieniona w Google Maps na Android Auto i CarPlay na nową i będzie ona widoczna podczas nawigacji na ekranie samochodu. Warto mieć na uwadze, że w przypadku obu platform ustawienia są zapamiętywane. To oznacza, że ostatnio wybrana opcja wyświetli się także podczas kolejnej podróży.

