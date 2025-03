iOS 18.4 RC już jest. Co nowego z aktualizacją dla iPhone’ów?

iOS 18.4 RC to już w zasadzie sfinalizowana aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępni dla wszystkich użytkowników za kilka dni. Co nowego tu znajdziemy? Nowości w iOS 18.4 RC nie brakuje. Wykaz zmian obejmuje m.in. nowe emoj i funkcje z pakietu Apple Intelligence, ale to nie wszystko, co wprowadza aktualizacja.

iOS 18.4 RC to już sfinalizowana aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępniło zgodnie z przewidywaniami. Nastąpiło to po kilku tygodniach oficjalnych beta testów. Co nowego tu znajdziemy? Nowości jest więcej niż w poprzednim wydaniu z numerkiem 18.3 i są to nie tylko nowe emoji. Oficjalny wykaz zmian widoczny jest niżej.

Co nowego z aktualizacją iOS 18.4 RC

Apple nie udostępniło jeszcze oficjalnego wykazu zmian i nowości z iOS 18.4 dla iPhone’ów. Wiemy jednak, co nowego wprowadza aktualizacja, na podstawie dotychczasowego programu pilotażowego wersji beta.

Na uwagę zasługuje prostsza dostępność pakietu Apple Intelligence w Polsce. Wraz z nowymi językami firma zdecydowała się także na ułatwienie dostępu do funkcji z poziomu krajów europejskich. Oczywiście języka polskiego na razie na liście nie ma. Następnie mamy nadawanie priorytetów powiadomieniom zarządzanym przez AI.

iOS 18.4 RC to także nowe emoji, gdzie dodano kilka nowych obrazków. Następnie mamy nową aplikację Vision Pro, co ułatwia zarządzanie goglami Apple z poziomu iPhone’ów oraz prostsze uzyskiwanie dostępu do zawartości. Natomiast w centrum sterowania dodano funkcję Ambient Music.

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Aby uzyskać informacje na temat zawartości związanej z bezpieczeństwem w aktualizacjach oprogramowania Apple, odwiedź tę witrynę.

Kiedy aktualizacja iOS 18.4 dla iPhone’ów

Aktualizacja iOS 18.4 RC na razie została udostępniona deweloperom oraz członkom publicznego programu pilotażowego. Wszyscy użytkownicy zgodnych iPhone’ów otrzymają to uaktualnienie dopiero za kilka dni. Spodziewamy się, że nastąpi to już w przyszły poniedziałek lub wtorek, a więc jeszcze na przełomie marca i kwietnia. Do tego czasu trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Wraz z iOS 18.4 Apple udostępni także aktualizacje na pozostałe urządzenia. Są to uaktualnienia macOS 15.4, watchOS 11.4, visionOS 2.4 oraz tvOS, iPadOS i nowe oprogramowanie dla HomePodów z numerkami 18.4. Za kilka dni będzie więc co aktualizować. Potem przyjdzie czas na beta testy kolejnej aktualizacji, czyli wydania z numerkiem 18.5, które wprowadzi mniej nowości.

