Google Maps na Androida z fajną zmianą. Nawigacja będzie przyjemniejsza

Google Maps na Androida to jedna z najpopularniejszych aplikacji na świecie. Korzystają z niej setki milionów użytkowników, a więc nie dziwi, że producent cały czas ją rozwija. W oprogramowaniu pojawia się kolejna nowość. Tym razem jest to zmiana związana z nawigacją, czyli funkcją, z której na co dzień korzysta mnóstwo osób. Co nowego dodano?

Nawigacja z Google Maps na Androida z fajną zmianą

Nowa funkcja nie jest zupełną nowością. W rzeczywistości została ona zapożyczona z aplikacji Waze, której właścicielem również jest gigant z Mountain View. Jest to również poniekąd rozwinięcie opcji, którą nawigacja z Google Maps ma od kilku lat. Dotyczy to możliwości personalizowania ikonki pojazdu.

W 2020 r. Google Maps na Androida dostało możliwość spersonalizowania ikony pojazdu. Do wyboru były cztery opcje: strzałka w jasnym okręgu, czerwony sedan, żółty SUV oraz zielony pickup. Teraz opcje te rozszerzono.

Do wyboru jest więcej pojazdów, których kolor można personalizować. Aplikacja pozwala na wybór jednego z pięciu samochodów. Ponadto użytkownik jest w stanie wskazać jedną z ośmiu barw. Możecie to zobaczyć na załączonych w artykule zrzutach ekranowych. Kto może skorzystać z nowych opcji?

Nowa funkcja z Google Maps w wersji beta

Na razie taka nowość nie jest ogólnodostępna. Pojawia się w aplikacji Google Maps na Androida z kanału beta. Dokładnie w wydaniu z numerkiem 25.06.x. Nawet jeśli macie zainstalowaną taką wersję, to i tak niekonieczne funkcja się pojawi. Widzi ją tylko część testerów. Prawdopodobnie mamy tu do czynienia z zawężonym programem pilotażowym.

Nowa opcja pojawia się na karcie o nazwie Twoja jazda, twój wybór. Tam można znaleźć komunikat o treści „wczesny dostęp umożliwiający dostosowanie stylu i koloru ikony pojazdu”, który pozwala na spersonalizowanie wyglądu podczas korzystania z nawigacji.

Taka zmiana wkrótce powinna zostać udostępniona także w stabilnej wersji aplikacji Google Maps. Jest to pewnie kwestia najbliższych tygodni. Program pilotażowy najpewniej nie potrwa zbyt długo. Oczywiście dotyczy to oprogramowania na urządzenia z Androidem. Pamiętajmy, że użytkownicy sprzętów z iOS dostali ją wcześniej.

Warto dodać, że aplikacja Mapy niedawno otrzymała także wsparcie dla paska Now Bar z One UI 7. W ten sposób użytkownicy smartfonów marki Samsung po aktualizacji do Androida 15 będą mogli korzystać ze wskazówek nawigacji w nowy sposób.

