Znajdź moje urządzenie z aplikacją na smartwatche z Google Wear OS

Znajdź moje urządzenie to platforma Google, której zapewne nie trzeba przedstawiać wielu użytkownikom Androida i powiązanych ekosystemów. Jest ona dostępna na różne sprzęty. Stosowna aplikacja na smartwatche z Wear OS nie istnieje. Wygląda jednak na to, że wkrótce ulegnie to zmianie. Plany producenta dostrzeżono w jednej z reklam.

Znajdź moje urządzenie dostrzeżone w reklamie Google Pixel Watch 3

Plany Google zostały ujawnione przez samego producenta. Stało się to w jednym z filmów promocyjnych, które poświęcono zegarkom Pixel Watch 3. Co ciekawe, nie jest to świeża reklama, bo mająca ponad 5 miesięcy. Po prostu wcześniej nikt chyba tego nie dostrzegł. Co tam zauważono?

Powyższa reklama poświęcona zegarkom Google Pixel Watch 3 ujawnia nam (w okolicy 17 sekundy) tarcze prezentujące różne funkcje Wear OS. Na jednej z nich smartwatch ma uruchomioną aplikację Znajdź moje urządzenie. Jak dobrze wiemy, takie oprogramowanie nie jest jeszcze ogólnodostępne.

Aplikacja Znajdź moje urządzenie prezentuje na smartwatchu nazwę sprzętu, jego lokalizację na prostej mapie, czas ostatniej widoczności czy poziom naładowania baterii. Ponadto niżej znajduje się opcja, która umożliwia odtworzenie dźwięku, co może ułatwić odszukanie zagubionego gadżetu. Trzeba przyznać, że informacji (jak na tak mały ekran) jest całkiem sporo.

Kiedy aplikacja Znajdź moje urządzenie na smartwatche z Wear OS?

Wideo Google ujawnia nam, że firma musi pracować nad taką aplikacją już od dłuższego czasu. Na razie jeszcze jej nie ma. Kiedy więc Znajdź moje urządzenie może trafić na smartwatche z systemem Wear OS? Tego na razie nie wiadomo, choć mamy pewne przypuszczenia.

Możliwe, że Google udostępni Znajdź moje urządzenie jeszcze w tej połowie roku. Zapowiedź może nastąpić podczas tegorocznej konferencji I/O, która na razie nie ma terminu. Oprogramowanie może zadebiutować wraz z większą aktualizacją platformy Wear OS. Może to też zbiec się z premierą Androida 16, który obecnie znajduje się na etapie publicznych beta testów.

Dokładne plany Google nie są znane. To szczegóły, na które trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Debiut platformy Znajdź moje urządzenie na smartwatchach z Wear OS rzeczywiście może zbiec się z premierą Androida 16. Jak dobrze wiemy, firma przyspieszyła prace nad nowym systemem i chce, aby był on gotowy już w drugim kwartale 2025 r. To oznacza, że nowe smartfony z serii Pixel 10, które mają trafić do oferty latem, powinny trafić do sprzedaży od razu z nim.

źródło: 9to5Google