Android Auto 13.4 do pobrania. Co nowego z aktualizacją?

Android Auto 13.4 to najnowsza aktualizacja popularnej platformy Google. Co nowego znajdziemy w tym wydaniu? Uaktualnienie wprowadza nowości oparte na języku projektowania Material You. Wraz z aktualizacją Android Auto 13.4 pojawiają się nowe akcenty kolorów, które można znaleźć m.in. w sekcji z ustawieniami.

Android Auto 13.4 jest już udostępniane. To kolejna aktualizacja oprogramowania Google, która trafia w ręce użytkowników platformy. Co nowego tu znajdziemy? Tym razem nowości nie brakuje i są to zmiany wizualne, które cieszą oko. Są to m.in. modyfikacje oparte na języku projektowania Material You.

Co nowego z aktualizacją Android Auto 13.4

Aktualizacja do Android Auto 13.4 zawiera nowości, które widać gołym okiem. To nie zdarza się zbyt często, a więc tym bardziej warto je odnotować. Google zdecydowało się na wprowadzenie do kolejnych elementów zmian opartych na języku projektowania Material You.

Wspomniane elementy Material You w nowej aktualizacji platformy Google mają postać akcentów dla kolorów, które pojawiają się w różnych miejscach interfejsu użytkownika. Ma to na celu dopasowanie wizualne do tego, co użytkownik ma na telefonie. Gdzie można je znaleźć?

Akcenty kolorów z Android Auto 13.4 można dostrzec w różnych obszarach. Są to m.in. elementy z ustawień, w tym przyciski, przełączniki oraz barwy tła kart i menu. Następnie mamy centrum powiadomień oraz same powiadomienia. Chcąc zobaczyć te zmiany należy włączyć w ustawieniach dopasowanie tapety telefonu.

Warto dodać, że tego typu modyfikacje wcześniej pojawiły się w aplikacjach muzycznych. Dotyczy to dopasowania koloru dominującego na okładce albumu do interfejsu.

Google musi dopracować zmiany Material You z Android Auto

Wygląda jednak na to, że wprowadzone wraz z aktualizacją Android Auto 13.4 zmiany oparte na języku Material You wymagają jeszcze dopracowania i obecnie znajdują się we wczesnym etapie wdrażania. Co o tym świadczy? Niektóre akcenty kolorów nie są jeszcze dobrze dopasowane.

Do tego dochodzą jeszcze problemy z poprawnym ich wyświetlaniem. Czasem w ogóle się nie pokazują, a za innym razem wymaga to ponownego uruchomienia aplikacji. To oznacza, że Google musi jeszcze nad tym trochę popracować. Z czasem funkcja powinna działać coraz lepiej, czego efekty powinniśmy zobaczyć z kolejnymi aktualizacjami platformy Android Auto.

Warto dodać, że najnowsza aktualizacja aplikacji może też rozwiązywać poważny błąd, na który skarżyli się użytkownicy. Mowa o problemie z zacinającymi się połączeniami bezprzewodowymi. Uaktualnienie z numerkiem 13.2, które miało usunąć te nieprawidłowości, nie było idealnym rozwiązaniem dla wszystkich. Google niedawno przekazało, że błędy powinny zniknąć wraz z kolejną wersją i pozostaje wierzyć, że tak się stało.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: 9to5Google