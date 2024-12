WhatsApp wkrótce bez wsparcia dla starszych iPhone’ów

WhatsApp to najpopularniejszy komunikator na świecie. Aplikacja wspiera także starsze smartfony iPhone, ale wkrótce dobiegnie to końca. Meta informuje użytkowników, że w 2025 r. WhatsApp zostanie pozbawiony obsługi wybranych telefonów z iOS. Których urządzeń dotyczy ta decyzja i kiedy to się stanie?

WhatsApp to aplikacja, której nie trzeba przedstawiać zapewne większości z was. Jej ogromna popularność wynika m.in. z faktu, że Meta oferuje wsparcie w komunikatorze również na starszych telefonach, o których to producenci już nie pamiętają. Dotyczy to także przestarzałych iPhone’ów. Wkrótce jednak kilka modeli Apple zostanie usuniętych z listy kompatybilnych sprzętów.

Wsparcie w WhatsApp dla iPhone 5s i 6 dobiegnie końca

Meta informuje, że zamierza porzucić wsparcie dla tych telefonów Apple, które nie zostaną zaktualizowane do iOS 15.1. To oznacza, że z listy obsługiwanych smartfonów znikną iPhone 5s, 6 i 6s Plus. Wynika to z faktu, że te telefony otrzymały tylko iOS 12.5.7. Nowszych aktualizacji już nie.

Kiedy to nastąpi? Meta informuje, że właściciele wymienionych iPhone’ów będą musieli pożegnać się z komunikatorem WhatsApp za kilka miesięcy. Zmiana wejdzie w życie wraz z 5 maja 2025 r. Po tym terminie komunikator nie otrzyma już na tych urządzeniach żadnych aktualizacji.

