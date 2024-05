WhatsApp ma nowy wygląd. Aplikacja na Androida i iOS wprowadza zmiany

WhatsApp to popularny komunikator, który przez ostatnie lata oferował niezmieniony interfejs użytkownika. Nadszedł czas na zmiany i Meta poinformowała, że aplikacja otrzymuje nowy wygląd. Dotyczy to zarówno WhatsApp na Androida, jak i sprzęty z iOS. Co się zmieniło? Na pierwszy rzut oka jest mniej zieleni.