Garść nowości w WhatsApp. Co nowego szykuje w komunikatorze Meta?

WhatsApp to komunikator, który Meta cały czas rozwija. W drodze są kolejne nowości, które obecnie znajdują się na etapie testów. Co nowego firma szykuje z myślą o popularnej aplikacji? W przygotowaniu są m.in. nowe opcje z zakresu formatowania tekstu oraz ankiety, które będzie można umieszczać w kanałach.

Pierwszą z nowości, nad którą pracuje Meta są nowe opcje z zakresu formatowania tekstu. Po raz pierwszy taka funkcjonalność została wprowadzona do komunikatora blisko dekadę temu, bo w 2016 r. Teraz zostanie wzbogacona w nowe elementy. Obecnie trwa program pilotażowy i dotyczy to zarówno wersji na Androida jak i iOS.

Nowe opcje z zakresu formatowania tekstu znajdują się w poglądowej wersji aplikacji na Androida z numerkiem 2.24.2.9. Natomiast w przypadku bety na iOS jest to wydanie 23.21.1.75. Wśród nowych znaczników są ’>’ (do wyróżniania części wiadomości) oraz ’-’ lub '*’ (tworzenie list). Podgląd widać na załączonym niżej zrzucie ekranowym.

Ankiety w kanałach

WhatsApp ma również od jakiegoś czasu ankiety. Jednak taka funkcjonalność nie jest dostępna we wszystkich miejscach aplikacji. Wkrótce sondy będą dostępne również w kanałach i ich działanie będzie zbliżone do tego, co znamy z konwersacji 1 na 1 czy grupy w komunikatorze. Testy trwają co najmniej od listopada.

Meta zadbała tutaj o prywatność, a więc każdy oddaje poszczególne głosy anonimowo i wyświetlane są tylko ogólne wyniki z podsumowaniem. Nowość pojawiła się w aplikacji WhatsApp w wydaniu beta z numerkiem 2.24.2.11. Niestety nie jest to jeszcze ogólnodostępna funkcja i pojawia się tylko u części testerów. Ponadto z ich opinii wynika, że wymaga jeszcze dopracowania oraz pojawiają się pewne błędy.

Meta w ostatnim czasie nie próżnuje i dodała do WhastApp wiele nowych funkcji. Wśród nich były długo wyczekiwane opcje, w tym związane z obsługą zdjęć oraz filmów w wyższej jakości HD, o którą prosili użytkownicy od dawna.

Wspomniane wyżej opcje obecnie znajdują się na etapie testów. Na razie nie wiadomo, kiedy firma planuje wprowadzić je do stabilnej wersji aplikacji. Pewnie nastąpi to w ciągu kilku najbliższych tygodni, a o ostatecznej formie zdecydują opinie zebrane od użytkowników w trakcie trwania programu pilotażowego. Na razie nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i czekać.

