Google Maps i tryb samochodowy. Funkcja ma wkrótce zniknąć

Google Maps ma specjalny tryb samochodowy, ale wygląda na to, że taka funkcja wkrótce zniknie. Wskazują na to wzmianki w kodzie aplikacji z numerkiem 14.52. Rozwiązanie ma zostać pogrzebane w niedługim czasie. Wygląda na to, że tryb samochodowy z Google Maps zniknie jeszcze w pierwszym kwartale 2024 r.

W 2022 r. ogłoszono, że tryb samochodowy z Asystenta odchodzi do lamusa. Teraz dowiadujemy się, że podobny los czeka również aplikację Google Maps na urządzenia z Androidem. Sugerują to wzmianki w kodzie oprogramowania, których doszukał się serwis źródłowy. Te jasno wskazują na to, że funkcja wkrótce ma zostać pogrzebana.

Google Maps ma stracić tryb samochodowy w lutym

W aplikacji Google z numerkiem 14.52 doszukano się w kodzie wzmianek o tym, że funkcja ma zostać porzucona w lutym 2024 r. i będzie to komunikowane specjalną informacją, która wyświetl się w trakcie próby uruchomienia opcji. Co w zamian? To również jest już jasne.

Google Maps ma stracić dedykowany tryb samochodowy w lutym 2024 r.

Kolejny komunikat z Google Maps ma mówić o tym, że użytkownik może skorzystać z Asystenta na inne sposoby w trakcie prowadzenia pojazdu. W tym celu w czasie nawigacji trzeba dotknąć mikrofonu i następnie będzie można wykonać połączenie, odtwarzać multimedia czy odczytać wiadomość.

Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko się z tym pogodzić. Dedykowany tryb samochodowy został wprowadzony kilka lat temu. Wygląda jednak na to, że jego dni są już policzone.

źródło