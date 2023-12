Biedronka z nową aplikacją. Trafia na telefony Huawei i ma dark mode

Biedronka w końcu z nową aplikacją. Trochę to trwało, ale wydanie z numerem 2.0.0 jest już udostępniane. W końcu oprogramowanie będzie dostępne na telefony Huawei. Wśród nowości jest także dark mode. Co nowego jeszcze wprowadza nowa aplikacja sklepu Biedronka? Zobaczmy sobie dodane zmiany i udoskonalenia.

Nowa aplikacja sklepu Biedronka była zapowiadana od jakiegoś czasu. W rzeczywistości jest to oprogramowanie, które wręcz prosiło się o odświeżenie, bo nie spełniało już obecnych standardów w świecie smartfonów. Co nowego tu znajdziemy? Nowości nie brakuje i te z pewnością są na plus.

Wśród nowości dark mode i lepszy interfejs

Jeśli korzystacie na telefonie z dark mode, to nowa aplikacja Biedronki od razu przywita was ciemnym motywem. Taka funkcja powinna być dostępna już od dawna, ale wprowadza ją dopiero wydanie z numerkiem 2.0.0, które użytkownicy iPhone’ów mogą już pobierać z poziomu sklepu App Store. Co ważne oprogramowanie ma pod tym względem trzy opcje do wyboru.

Nowa aplikacja sklepu Biedronka to sporo nowości. Wśród nich dark mode.

Użytkownicy nowej aplikacji sklepu Biedronka mogą wybrać jasny lub ciemny motyw. Ponadto jest trzecia opcja, która odpowiada za dopasowanie do wyboru wskazanego w systemie urządzenia. Stosowne przełączniki można znaleźć w sekcji Ustawienia oraz Wygląd.

Sam interfejs użytkownika wydaje się być czytelniejszy, co wynika najpewniej z przystosowania go pod kątem ekranów o większej rozdzielczości. Poprzednia wersja aplikacji pozostawiała pod tym względem sporo do życzenia, ale twórcy na szczęście dostrzegli problem i postanowili coś z nim zrobić. Zmodyfikowano także wygląd oraz działanie funkcji Shakeomat. Teraz poza potrząsaniem możliwe jest także stukanie w ekran, a postęp jest wyświetlany na specjalnym pasku. W ten sposób także można wylosować dedykowane oferty.

Nowa aplikacja sklepu Biedronka z listą zakupów

Kolejną z nowości wartych uwagi jest lista zakupów. Nowa aplikacja Biedronki w końcu pozwoli zapomnieć o notatkach czy innych narzędziach tego typu. Nowa sekcja pozwala na wygodnie tworzenie wielu list produktów do kupna. Można je wybierać z gotowych propozycji lub wpisywać własne. Ponadto można nimi zarządzać poprzez usuwanie całych spisów zakupów. Natomiast dodane do koszyka produkty można odhaczać.

Lista zakupów to jedna z nowości aplikacji Biedronka.

Oprogramowanie trafia na telefony marki Huawei

Nowa aplikacja sklepu Biedronka jest dostępna na urządzenia z iOS i Androidem, gdzie będzie udostępniona poprzez App Store oraz Sklep Play. Nowością jest także wersja na telefony marki Huawei, które nie mają dostępu do usług Google i pracują pod kontrolą platformy HMS. Dla nich przygotowano specjalną wersję, którą można ściągnąć ze sklepu AppGallery.

Biedronka twierdzi, że wprowadzenie nowej aplikacji ma odbyć się przed końcem stycznia 2024 r. Użytkownicy iPhone’ów mogą ją pobierać z App Store już teraz, bo tam wydanie z numerkiem 2.0.0 zostało udostępnione wczoraj. Pozostali będą musieli być może poczekać trochę dłużej.

