Firefox 121 dostępny. Co nowego w przeglądarce Mozilli?

Firefox 121 to najnowsza przeglądarka internetowa firmy Mozilla. Co nowego tu znajdziemy? Nowości w tym wydaniu nie brakuje i dotyczą one wersji na komputery z Windows, macOS oraz Linuksem. Ponadto Firefox 121 wprowadza udoskonalenia w postaci poprawek różnych błędów. W tym obejmujących bezpieczeństwo.