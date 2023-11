Aplikacje Google na tablety i składane smartfony. Gmail, Mapy i wiele więcej

Aplikacje Google na tablety i składane smartfony to już nie tylko Gmail czy Mapy. W ostatnim czasie wiele programów firmy otrzymało aktualizacje, gdzie dostosowano je jeszcze lepiej pod kątem dużych ekranów. Jest to część dużej inicjatywy obejmującej dostępne aplikacje Google, którą zainicjowano w 2022 r.

Aplikacje Google na tablety i składane smartfony. Jeszcze kilka lat temu ciężko było mówić o dobrych przystosowaniu tych programów pod kątem urządzeń z dużymi ekranami, ale teraz sytuacja wygląda zupełnie lepiej. Jest to część inicjatywy, którą ogłoszono w trakcie majowego I/O 2022 i kontynuowano także w tym roku. Dzięki temu liczne oprogramowanie doczekało się odpowiednich optymalizacji, które ułatwiają pracę na większych wyświetlaczach. W tym zestawieniu wybraliśmy najciekawsze z nich.

Gmail

Gmail to aplikacja Google, którą na pewno kojarzy wielu z was. Obecnie jest ona bardzo przyjazna urządzeniom mającym większe ekrany. To tablety i składane smartfony, na których praca jest bardzo wygodna. Przede wszystkim za sprawą podzielonego na dwie części widoku. Pasek nawigacji co prawda nadal jest na dole, ale podgląd linków z wiadomości jest uruchamiany w osobnym okienku po prawej stronie. W razie potrzeby można nawet uzyskać widok trzykolumnowy.

Mapy Google

Mapy Google to jedna z tych aplikacji, która pod kątem tabletów i składanych smartfonów została zoptymalizowana już dawno temu. Wynika to z dużej popularności tej platformy wśród użytkowników. Większe ekrany pozwalają na wygodniejszą pracę z platformą. Co chwilę jednak wprowadzane są kolejne optymalizacje. Ma przykład jedna z ostatnich sprawia, że dolny pasek nie zajmuje już całej szerokości ekranu, a tylko połowę lub nawet nieco mniej.

Sklep Play

Google ogłosiło również wcześniej w tym roku duże zmiany obejmujące Sklep Play, który to również został lepiej przystosowany pod kątem dużych ekranów tabletów i składanych smartfonów. Wprowadzono nowy interfejs użytkownika i optymalniej wykorzystano dostępne miejsce. Również dla opisów poszczególnych aplikacji oraz gier, co jest wielką zmianą na plus.

Dysk Google

Aplikacja Dysk Google na tablety oraz składane smartfony jest w zasadzie przeglądarkową wersją tej usługi. Co nie zmienia faktu, że interfejs oprogramowania jest dobrze przystosowany pod kątem większych wyświetlaczy. Widok jest czytelny i daje nam jednym ekranie dostęp do wielu elementów. Wykorzystano także podzielone na pół okno. Taka opcja jest dostępna m.in. dla wbudowanej w oprogramowanie przeglądarki dokumentów PDF.

Inne aplikacje Google też zoptymalizowane na tablety i składane smartfony

Wymienione wyżej aplikacje Google są najpopularniejszymi, które już dostosowano pod kątem większych ekranów z tabletów i składanych smartfonów, ale nie są jedyni. Wszak dotyczy to także mniej znanych programów firmy, w tym Dokumentów, Książek, Pogody, Kalendarza, Keep, Kontaktów, Meet, Home, One czy klawiatury Gboard.

źródło: opracowanie własne