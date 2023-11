Mapy Google na Android Auto dostają nowe kolory. Zmiany są kontrowersyjne

Mapy Google na Android Auto otrzymują zmiany, które wcześniej pojawiły się w aplikacji na telefony. To nowe kolory, które zastępują dotychczasową kolorystykę. Te modyfikacje dla wielu użytowników są kontrowersyjne. Co nie zmienia faktu, że trzeba się do nich przyzwyczaić również w platformie Android Auto.

Mapy Google w ostatnim czasie przechodzą spore zmiany wizualne. Najpierw nowe kolory w aplikacji zostały wprowadzone w wersji na telefony z zielonym robotem i iOS. Są one widoczne od kilku dni u coraz większej liczby użytkowników. Teraz postanowiono podmienić kolorystykę również w platformie Android Auto. Rzućmy sobie na to okiem.

Aplikacja Mapy Google z Android Auto też ma nowe kolory

Użytkownicy platformy Android Auto zaczynają zgłaszać, że nowe kolory pojawiają się także w tej wersji aplikacji Mapy Google. Zmiany są zbliżone do tego, co wcześniej zaczęto wdrażać w wydaniu na telefony. Co takie się zmieniło? Całkiem sporo i na pierwszy rzut oka przypomina to konkurencyjne Apple Maps.

Nowe kolory w aplikacji Mapy Google z Android Auto (fot.: Reddit/u/moralesnery)

Nowe kolory z aplikacji Mapy Google są chłodniejsze. Dotychczas, także w Android Auto, kolorystyka oprogramowania była cieplejsza. Teraz to się zmieniło. Drogi oznaczone są szarym kolorem, co akurat jest nowością na plus. Jednak wiele innych elementów wygląda gorzej. Dotyczy to m.in. parków, lasów czy innych obszarów naturalnych. Te mają odcienie miętowe, a nie żywszej zieleni jak wcześniej.

Zmiany w aplikacji Mapy Google z Android Auto obejmują nie tylko to, co widać na głównym ekranie z mapami. Dotyczy to również wiele elementów interfejsu użytkownika platformy, w tym kart dojazdu itp. Tu również wprowadzono nowe kolory.

Zmiany wywołują kontrowersje i były testowane od kilku miesięcy

Jeśli bacznie śledzicie zmiany, które firma przygotowuje z myślą o Mapach Google, to pewnie wiecie, że program pilotażowy z nowymi kolorami rozpoczął się już kilka miesięcy temu. Wtedy zmiany zostały udostępnione części użytkowników, którzy to mogli je wypróbować przed resztą. Już wtedy pojawiły się kontrowersyjne głosy mówiące o tym, że wygląda to jak w Apple Maps.

Głos w sprawie ostatnich modyfikacji w aplikacji Mapy Google zabrała nawet jedna z byłych projektantek platformy. Mowa o Elizabeth Laraki, która przed laty pracowała przy tym oprogramowaniu. Jej nowe kolory również się nie podobają i wypowiedziała się o tych zmianach krytycznie. Stwierdziła, że platforma stała się mało ludzka. Ponadto uważa, że firma miała szansę naprawić pewne niedociągnięcia w interfejsie i zmarnowała szansę.

Nie zmienia to faktu, że nowe kolory w aplikacji Mapy Google będą nam już towarzyszyć przez jakiś czas, teraz także w Android Auto i trzeba po prostu do nich przywyknąć. Kto wie, a może za kilka lat zobaczymy coś nowego? Na pewno jednak nie nastąpi to w krótkim czasie.

