Google Chrome otrzymuje zmiany oparte na Material You. Nowości jest wiele

Google Chrome to popularna przeglądarka internetowa, która właśnie otrzymuje liczne zmiany. Są to nowości oparte na Material You, które firma zapowiedziała kilka tygodni temu. Teraz rozpoczęto ich wdrażanie. Aplikacja Google Chrome otrzymała je z okazji 15. urodzin, które obchodziła wcześniej w tym roku.

Google Chrome to bezapelacyjnie najpopularniejsza przeglądarka internetowa na całym świecie. Aplikacja wcześniej w tym roku świętowała swoje 15. urodziny. Z tej okazji we wrześniu firma zapowiedziała liczne nowości oraz zmiany oparte na Material You. Dotyczą one wyglądu oraz możliwości personalizacji na komputerach z macOS, Windows, Linuksem oraz ChromeOS. Teraz zaczęto je wprowadzać. Co nowego tu znajdziemy?

Zmiany w Google Chrome bazują na Material You

Ostatnia duża zmiana w interfejsie Google Chrome miała miejsce w 2018 r. i były to zmiany oparte na Material Theme. Teraz zaczęto wdrażać nowości bazujące na Material You, które zaprezentowano we wrześniu tego roku. Główne UI przeglądarki internetowej nie zmienia się w diametralny sposób. Pojawia się jednak sporo pomniejszych modyfikacji różnych elementów.

Widzimy, że Google Chrome wraz z Material You otrzymuje więcej krągłości. Sporo narożników różnych elementów przeglądarki internetowej zaokrąglono. Następnie mamy nieco wyższy Omnibox i pasek zakładek. Dotyczy to również kart. Odświeżono też ikonki i tutaj warto wspomnieć o ich dodaniu przy poszczególnych opcjach dostępnych w menu rozwijanym przyciskiem z trójkropkiem. To sprawia, że są one bardziej czytelne i w ten sposób można łatwiej znaleźć konkretne ustawienia.

Zmiany oparte na Material You obejmuję również konto użytkownika, którym logujemy się do aplikacji Google Chrome. Dodano tu podmenu. W przypadku paska adresu zrezygnowano z ikony kłódki i zastąpiono ją nową, która odpowiada za dostęp do informacji o zabezpieczeniach stosowanych na stronach internetowych. Firma zaczęła ją podmieniać już jakiś czas temu.

Przeglądarka dostała nowości z zakresu personalizacji wyglądu

Google Chrome wraz z Material You pozwala także w szerszym stopniu dostosowywać wygląd aplikacji. Wprowadzono nowe palety kolorystyczne, które umożliwiają lepsze personalizowanie kart oraz pasków narzędzi. Najlepsze efekty są tutaj widoczne po wyłączeniu ciemnego motywu. W przypadku wersji na komputery z macOS można nadmienić pewne niedociągnięcie. Jest to niewystarczające wypełnienie między bieżącą kartą a oknem aplikacji na pasku u góry.

Wspomniane zmiany są już szeroko wdrażane i rozpoczęło się to wraz z aktualizacją Google Chrome do wydania z numerkiem 119. Nowości są widoczne w desktopowej edycji aplikacji na komputerach z Windows, macOS i Linuksem. W przypadku urządzeń z ChromeOS nie są jeszcze udostępniane w tak dużym stopniu, ale jest to pewnie kwestią najbliższego czasu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

źródło: opracowanie własne