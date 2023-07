Sklep Play na tablety dostaje duże zmiany. Google ogłasza nowości

Sklep Play na tablety z Androidem do niedawna pozostawiał sporo do życzenia. Google oczywiście to wiedziało i postanowiło zająć się sprawą. To zaowocowało nową odsłoną platformy przystosowaną pod kątem większych ekranów. Już wkrótce pojawią się liczne zmiany oraz nowości, które ujawniono na oficjalnym blogu firmy. Zobaczmy, co nowego zostanie wprowadzone.

Nowy wygląd dla stron aplikacji

Jedna z najważniejszych nowości obejmujących nowy Sklep Play na tablety z Androidem to odświeżony widok dla aplikacji. Znajdziemy tu zupełnie nowy wygląd z opisem oraz multimediami. W przypadku gier pojawią się filmy, które dadzą wgląd w gameplay. Wideo ma mieć postać baneru umieszczonego w górnej części. Następnie mamy kolumnowy podział, co pozwoli na lepsze wyświetlanie zawartości z opisów aplikacji oraz gier.

Zmiany obejmują nawigację

Google zdecydowało się także na uproszczenie nawigacji po Sklepie Play na większych ekranach. Główna strona aplikacji została uproszczona. Przyciski znajdujące się po lewej stronie zostały przeprojektowane w taki sposób, aby wygodniej można było pracować z nimi z użyciem palców. W szczególności w trybie poziomym.

Sekcje Top Listy i Kategorie zostały przeniesione do strony głównej aplikacji i gier, dzięki czemu popularne oraz przydatne aplikacje są łatwiejsze do odnalezienia. Funkcja Dzieci stała się główną kartą na tabletach i Chromebookach, ponieważ te urządzenia są często udostępniane najmłodszym użytkownikom.

Nowa wyszukiwarka dla składanych smartfonów

Sklep Play otrzymuje także zmiany opracowane z myślą o składanych smartfonach. Tutaj Google wprowadziło nową wyszukiwarkę, która wykorzystuje możliwości, które daje podzielony na dwie części widok. Po lewej stronie znajduje się panel wyszukiwania, który prezentuje wyniki. Natomiast po prawej części prezentowany jest podgląd z opisem dla wybranej aplikacji czy gry.

Google stawia na jakość

Google poinformowało również o tym, że zamierza zająć się problemem jakości gier i aplikacji. Sklep Play ma promować w rankingach oraz specjalnych sekcjach to oprogramowanie, które może pochwalić się niskim współczynnikiem awaryjności oraz problemów zgłaszanych przez użytkowników i jest odpowiednio przystosowane pod kątem dużych ekranów. Oprogramowanie spełniające kryteria będą promowane w kolekcjach i wyborach redaktorów. Deweloperzy mają jeszcze trochę czasu na przygotowanie się do tych zmian, bo zostaną one wprowadzone pod koniec sierpnia tego roku.

Nowy Sklep Play na tablety w ciągu najbliższych tygodni

Google poinformowało, że nowy Sklep Play na tablety będzie wdrażany w ciągu kilku najbliższych tygodni. To oznacza, że zmiany oraz nowości na szeroką skalę zostaną wprowadzone dopiero za jakiś czas. Z pewnością jest jednak na co czekać. Oprogramowanie na dużych wyświetlaczach stanie się bardziej użyteczne i skorzystamy na tym my, czyli użytkownicy platformy.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

źródło