CrossOver 23.0.0 beta na macOS Sonoma. Testowaliśmy Diablo II: Resurrected

CodeWeavers jakiś czas temu poinformowało, że pracuje nad zapewnieniem wsparcia dla gier opartych na DirectX 12 na Macach. Prace ruszyły z kopyta i zaowocowało to publiczną wersją narzędzia o nazwie Crossover 23.0.0 beta. Jak aplikacja sprawuje się w praktyce? Sprawdziliśmy to w połączeniu z macOS Sonoma, choć ten system oficjalnie wspierany jeszcze nie jest.

Dostęp do CrossOver 23.0.0 beta ograniczony

Crossover 23.0.0 beta to narzędzie, które nie może sobie pobrać ot po prostu tak każdy. Chcąc uzyskać dostęp do oprogramowania trzeba przystąpić do programu pilotażowego BetterTester, który CodeWeavers uruchomiło już jakiś czas temu. Można to zrobić na tej stronie. Następnie można pobrać betę aplikacji.

My zainstalowaliśmy CrossOver 23.0.0 beta na Macu Mini z procesorem Apple M1, który pracuje pod kontrolą systemu macOS Sonoma. Co prawda CodeWeavers na razie nie oferuje wsparcia dla tej wersji, ale narzędzie sprawuje się dobrze. Działa i nie generuje błędów.

Testy z Diablo II: Resurrected

Diablo II: Resurrected to odświeżona gra Blizzarda sprzed kilku lat, która to wbrew pozorom nie ma małych wymagań sprzętowych. To tytuł oparty na DirectX 12 i w trakcie obwieszczania wsparcia dla tych bibliotek w CrossOver 23.0.0 beta CodeWeavers pochwaliło się właśnie działającą na Macach tą grą. Dlatego też postanowiliśmy sprawdzić to na własnej skórze.

Instalacja Diablo II: Resurrected na macOS Sonoma z użyciem narzędzia CrossOver 23.0.0 beta była bardzo prosta. Sprowadza się to do zainstalowania aplikacji Battle.net i następnie samej gry z biblioteki zakupionych tytułów. Całość przebiegła bez problemów.

Gra uruchamia się dosyć szybko i po chwili można stworzyć własną postać oraz rozpocząć rozgrywkę. Graliśmy w rozdzielczości 1440p i w tym przypadku wydajność pozostawiała trochę do życzenia. Spadała ilość klatek. Zauważalna zmiana na plus pojawiła się po obniżeniu jakości do 1080p i ustawieniu grafiki na średnie detale. W tym przypadku rozgrywka stała się znacznie bardziej płynna.

CrossOver w najnowszej wersji poglądowej wprowadził długo wyczekiwane wsparcie dla DirectX 12 dla Maców i trzeba przyznać, że CodeWeavers zrobiło to dobrze. Oczywiście przed twórcami platformy jest jeszcze sporo pracy. Jednak wszystkie zmierza w odpowiednim kierunku i efekty tego są już widoczne, co z pewnością jest dużym plusem.

